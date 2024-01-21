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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو أثار الذعر.. حقيقة ظهور كائنات فضائية في البرازيل.. شاهد

صدى البلد

انتشر فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي صورته فتاة برازيلية تدعي سارة داليتي أثناء تواجدها مع عائلتها في إلها دو ميل، وظهر في الفيديو شخصيات غريبة يبلغ طولها 10 أقدام.


 

وظهرت هذه الشخصيات الغامضة على قمة تلة لم يكن من السهل الوصول إليها، وظلت تحرك ذراعيها بسرعة بينما واصلت الوقوف على قمة التلة طوال مدة الفيديو.


 

ورغم اعتقاد الفتاة أنها رصدت كائنات فضائية، إلا أن خبير الأجسام الطائرة المجهولة نيك بوب لم يتقبل هذا الزعم، حيث صرح في مقابلة مع مترو، قائلا: "هذه القصة وردة فعل غريبة حقًا.. لا يوجد أدلة موثوقة تشير إلى وجود أي شيء يتعلق بكائنات فضائية، وربما كان هذا كله مجرد استجابة لتقارير عن خلاف بين شباب". 

 

ولا يعتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الشخصيات الموجودة في الفيديو هي كائنات فضائية، ويرونها بشكل مختلف بله هي "أشياء قابلة للنفخ" من مغاسل السيارات أو "متنزهين بأعمدة المشي". 

وقال أحدهم: "متى سيتمكن أي شخص من التقاط صور قريبة وعالية الدقة لكائنات فضائية؟" وقد انتقد آخرون جودة الفيديو المبهمة واعتبروها غير كافية لتأكيد رؤية كائن فضائي.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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