تواصل نسخة بطولة كأس العالم 2026 تحقيق أرقام قياسية استثنائية بعدما سجل واحدا من أسرع الأهداف للاعبين بدلاء في تاريخ المونديال.

وسجل ماتياس سفانبرج، نجم منتخب السويد، ثاني أسرع هدف في تاريخ كأس العالم بالنسبة للاعب بديل بعد مرور 18 ثانية فقط على مشاركته أمام تونس.

أسرع الأهداف التي سجلها البدلاء في تاريخ كأس العالم

1) ريتشارد موراليس مهاجم منتخب أوروجواي – 16 ثانية.

في مرحلة المجموعات | كوريا/اليابان 2002 دخل مكان سيباستيان أبرو بين الشوطين سجل بعد 16 ثانية.

النتيجة النهائية: السنغال 3-3 أوروجواي.

2) ماتياس سفانبرغ نجم منتخب السويد- 18 ثانية

دور المجموعات | كأس العالم 2026 دخل بديلاً لجيسبر كارلستون في الدقيقة 84 سجل هدفاً بعد 18 ثانية.

النتيجة النهائية: السويد 5-1 تونس.

3) إيبي ساند لاعب منتخب الدانمارك – 21 ثانية

دور الـ16 | فرنسا 1998 دخل مكان بيتر مولر في الدقيقة 59 سجل بعد 21 ثانية النتيجة

النتيجة النهائية: نيجيريا 1-4 الدنمارك

4) مارسين زيفلاكوف لاعب بولندا – 59 ثانية

مرحلة المجموعات | كوريا/اليابان 2002 دخل مكان سيزاري كوتشارسكي في الدقيقة 65 سجل بعد 59 ثانية

النتيجة النهائية: بولندا 3-1 الولايات المتحدة

5) راندال كولو مواني الجناح الفرنسي – 65 ثانية

نصف النهائي | قطر 2022 دخل مكان عثمان ديمبيلي في الدقيقة 78 سجل بعد 65 ثانية

النتيجة النهائية: فرنسا 2-0 المغرب

6) روجيه ميلا مهاجم الكاميرون – 83 ثانية

مرحلة المجموعات | الولايات المتحدة 1994 دخل مكان لويس بول مفيدي بين الشوطين سجل بعد 83 ثانية

النتيجة النهائية: روسيا 6-1 الكاميرون

7) أرتيم دزيوبا مهاجم روسيا– 88 ثانية

مرحلة المجموعات | روسيا 2018 دخل مكان فيودور سمولوف في الدقيقة 70 سجل بعد 88 ثانية

النتيجة النهائية: روسيا 5-0 السعودية

8) ماركوس راشفورد نجم انجلترا – 91 ثانية

مرحلة المجموعات | قطر 2022 دخل مكان بوكايو ساكا في الدقيقة 71 سجل بعد 91 ثانية

النتيجة النهائية: إنجلترا 6-2 إيران

9) ليروي فير نجم هولندا – 95 ثانية

مرحلة المجموعات | البرازيل 2014 دخل مكان ويسلي شنايدر في الدقيقة 75 سجل بعد 95 ثانية

النتيجة النهائية: هولندا 2-0 تشيلي

10) جوليان غرين – 99 ثانية

دور الـ16 | البرازيل 2014 دخل مكان أليخاندرو بيدويا في الدقيقة 106 سجل بعد 99 ثانية

النتيجة النهائية: بلجيكا 2-1 الولايات المتحدة