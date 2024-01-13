مصطفي محمد ردا على المنتقدين: احنا حققنا سبع بطولات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، جزء من تصريحات اللاعب مصطفي محمد عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير : "مصطفى محمد : لم أتابع ما قاله عز الدين، ولكن إذا كان قال ذلك بالفعل، فنحن حققنا سبع بطولات أدعوه أن يفعل مثلنا ويفوز ببطولات".

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.



ويلتقي منتخبي مصر وموزمبيق غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.