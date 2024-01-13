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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قلبي يا محتاس.. نانسي عجرم تستعد لطرح أحدث أغانيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تستعد النجمة نانسي عجرم لطرح أحدث اغانيها والتي تحمل اسم " قلبي يا محتاس " ضمن احداث فيلم مقسوم وذلك على جميع المنصات.

وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم "مقسوم"، انضمام النجمة نانسي عجرم لفريق عمل الفيلم من خلال غناءها للأغاني الدعائية للفيلم، والتي سيتم طرحها بالتزامن مع الفيلم المقرر عرضه يوم 18 يناير 2024.

ويضم الفيلم عددا من الأغنيات الأولى تحت اسم "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy والثانية "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

نانسي عجرم:


تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 14 من شهر فبراير القادم، ضمن احتفالات عيد الحب داخل أحد أشهر أماكن السهر بأربيل العراق.

وبدأت الشركة المنظمة  فى الترويج للحفل بطرح التذاكر بأكثر من فئة، فيما طرحت أيضا البوستر الدعائى للحفل على عدد من المنصات الاجتماعية .
 

نانسي عجرم تحافظ على أرشيفها الغنائي

تعاقدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع  أكبر ناشر للموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتفاقية نشر فنية تغطي كامل الكتالوج والأرشيف الغنائي الخاص بها.

نانسي عجرم قلبي يا محتاس

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