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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التنمية المحلية يناقش المتغيرات المكانية وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالشرقية

صدى البلد

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات الهامة والتعرف على نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء وائل سعدة رئيس الإدارة المركزية للأزمات بوزارة التنمية المحلية والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

 

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الشرقية موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والإعلانات والتصالح في مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية ، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

 

كما تطرق المحافظ إلي استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك واقامة المعارض والشوادر الكبرى لبيع السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والشوادر الثابته بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والجهات ذات الصلة.

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أشاد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالجهد المبذول والأداء المتميز للجهاز التنفيذي لمحافظة الشرقية وتحقيق نسب انجاز مرتفعة في تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية وكذلك الانتهاء من تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية والتي استطاعت ان تغير شكل الحياه إلى الأفضل ونالت رضا المواطنين مؤكداً أن الدولة تسعي جاهدة من أجل الارتقاء لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وفي نهاية الاجتماع أهدى محافظ الشرقية لوزير التنمية المحلية شعار المحافظة تقديراً لمجهوداته الدائمة في تنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اراضي املاك الدولة استقبال شهر رمضان استقبال شهر رمضان المبارك التصالح في مخالفات البناء الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السلع والمواد الغذائية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المشروعات الخدمية والتنموية

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