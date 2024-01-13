أجنحة الإصدارات المخفضة في معرض الكتاب 2024

يستعد الشباب المهتمون بالثقافة والقراءة من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، لتجهيز قائمة من الكتب التي يرغبون في اقتنائها وتخصيص ميزانية لشراء أكبر عدد ممكن من الكتب خلال المعرض، وذلك في ظل الإقبال الكبير على دور النشر الحكومية التي تقدم عروضاً وأسعارًا خاصة.

الدور الحكومي للنشر في المعرض

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، عروضا على المؤلفات القديمة والحديثة في المعرض، ومن بين أجنحة معرض الكتاب التي تقدم عروضًا مميزة، يمكن ذكر “سلسلة الجوائز”، ومكتبة الأسرة التي تقدمها الهيئة في صالة رقم 1.

ويقدم الجناح المخصص للمركز القومي للترجمة في صالة رقم 2، كتب الأدب العالمي المترجم بأسعار مخفضة، ويقدم خصمًا خاصًا قدره 50% للطلاب الذين يحملون الكارنيه الخاص بالترجمة.

أما في جناح هيئة قصور الثقافة في صالة رقم 1، فتوجد كتب وسلاسل مهمة للأدب العالمي المترجم، وتتراوح أسعارها بين 2 جنيه و80 جنيهًا، وبالإضافة إلى ذلك، يتواجد جناح صندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة في نفس الصالة، حيث يتم عرض الكتب القديمة المتعلقة بالمشروع القومي للترجمة وكتب المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل وغيرها، وتكون أسعارها لا تزيد عن 50 جنيهًا.

ويحتوي جناح دار الكتب والوثائق القومية في صالة رقم 2 على مجموعة من الكتب التراثية المهمة ومجلدات تاريخ إسلامي. وتكون أسعار هذه الكتب أقل بكثير من الأسعار التي تتواجد في الدور النشر الخاصة في نفس المجال.

موعد ومكان معرض الكتاب 2024

يفتتح معرض الكتاب رسميًا يوم 24 يناير 2024، ويستمر حتى يوم 6 فبراير 2024، ويستقبل الجمهور، ابتداءً من اليوم التالي للافتتاح في الساعة العاشرة مساء.