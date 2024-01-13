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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم أتوبيس بعربة كارو بالشرقية

صدى البلد

أصيب بائع خضار وعامل زراعي بإشتباه نزيف بالمخ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 26 راكب بعربة كارو بطريق العدلية بلبيس أمام محطة المياة وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس المركزي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس المركزي بإستقبال كلا من "محمود ا س ع" 35 سنة عامل زراعي مقيم غيته مصاب بإشتباة نزيف بالمخ و"عاشور ف ع" 50 سنة بائع خصار مقيم القليوبية مصاب بإشتباة نزيف بالمخ وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 26 راكب بعربه كارو بطريق العدلية بلبيس أمام محطة المياة وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس المركزي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة

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