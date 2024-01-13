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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد سعيد : تصميم الأغلفة من أهم جوانب تسويق الكتب والمواد المطبوعة

صدى البلد

تنعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة".

ويعتبر تصميم الأغلفة بمثابة عنوان للكتب وإبراز لجماليتها كما أنه أول ما تقع عليه أعين القارئ في أول مرة يشاهد فيها الكتاب فهو عالم كبير.  

قال محمد سعيد ، مصمم جرافيك، إن تصميم الأغلفة من أهم جوانب تسويق الكتب والمواد المطبوعة، فهي تعكس هوية العمل وتجذب القرّاء للاهتمام به. 

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وأشار محمد سعيد إلى أن تصميم الأغلفة يساهم في بناء صورة إيجابية عن الكتاب ويعكس جودة واحترافية العمل، خاصة وأن تأثير تصميم الأغلفة على جاذبية الكتب،  وتستطيع أغلفة جذابة وملفتة للنظر أن تلفت انتباه القراء وتشجعهم على شراء وقراءة الكتاب. 


وأوضح أن الأساليب والتقنيات المستخدمة في تصميم الأغلفة جزءًا هامًا لإضفاء الجاذبية على الكتب، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات لجعل الأغلفة مثيرة ومبهجة،  حيث أن استخدام الألوان والأشكال في تصميم الأغلفة، مضيفا أن استخدام الألوان والأشكال أحد الطرق الفعالة لإظهار الجاذبية في تصميم الأغلفة، ويمكن للألوان المشرقة والتصاميم المبتكرة أن تجذب القراء وتجعلهم يشعرون بالإثارة والتشويق لفتح الكتاب واكتشاف محتواه.


وتابع أن  تقنيات الفوتوشوب وتصميم الرقمي تعد  أدوات قوية يمكن استخدامها في تصميم الأغلفة، و يتيح الفوتوشوب إمكانية إضافة تأثيرات خاصة وتعديل الألوان والتكبير والتصغير بسهولة، ويمكن استخدام التصميم الرقمي لإنشاء أغلفة فريدة من نوعها تعبر عن المفهوم المراد نقله بشكل بارع وجذاب.

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كتاب صناعة النشر مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية معرض الكتاب نصنع المعرفة نصون الكلمة

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