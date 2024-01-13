قرار عاجل في اتهام دكتور تجميل شهير بالتعدي علي شقيقة زوجته بأكتوبر

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 22 يناير، أولي جلسات محاكمة دكتور تجميل اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر.

تعود تفاصيل الواقعة ليوم 2023/8/31، بتلقي معاون مباحث قسم أكتوبر، بلاغا تقدمت به سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" ( مشكو فى حقه )، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقه هرم سيتى وآخرهم بمنطقة الحصري.

وتبين من التحقيقات الأولية مع الطفلة وأقوال والدتها، أن المتهم أقدم على معاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي ويوم الأحد الموافق 2023 /8/27، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقه - لمدة 4 أيام وقام بمعاشرتي معاشرته الأزواج مرة أخرى.