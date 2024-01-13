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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطن بـ 43 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة  مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت تحرك طفيف.

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 13 يناير 2024

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3000 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار حديد عز 


سجلت أسعار حديد عز  43000 جنيهًا للطن، كما سجل سعر الحديد الاستثماري  42000 جنيهًا.


أسعار الحديد اليوم

وسجلت  أسعار الحديد، اليوم حالة ارتفاع طفيف داخل أرض المصنع،فيما سجلت أسعار الأسمنت حالة استقرار ليبلغ أسمنت المسلح قيمة 2130 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم السبت

- بلغ سعر طن حديد عز قيمة 43000 جنيه.

- فيما سجل طن حديد الدخيلة  42 ألفا و800 جنيه.

- وبلغ سعر طن حديد المعادي  42200 جنيه.

- كما سجل سعر طن حديد السويس للصلب 38500 جنيها.

- بلع سعر طن حديد الجيوشي 42000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد الكومي 42200 جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد العشري 42100 جنيه.

- إما عن سعر طن حديد مصر ستيل سجل 42700 جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد العتال بقيمة 42300 جنيه.

- سعر طن حديد عطية بقيمة 42200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم حالة استقرار وجاءت الأسعار كالتالي:-

- بلغ سعر طن أسمنت المسلح  2130 جنيهًا.

- فيما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل 2020 جنيه.

- فيما يبلغ سعر طن أسمنت المخصوص  2050 جنيها.

- كما جاء سعر طن أسمنت السويس بقيمة 2090 جنيها.

- كما سجل سعر طن أسمنت السويدي  2350 جنيها.

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4 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد اليوم

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

- فيما سجل سعر طن أسمنت حلوان 2040 جنيها.

- إما عن سعر طن أسمنت النصر بقيمة 2050 جنيها.

- فيما سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1990 جنيها.

- بلغ سعر طن أسمنت المعلم قيمة 2020 جنيها.

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