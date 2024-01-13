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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير لمستخدمي فيسبوك.. سرقة بياناتك وأموالك تتم بهذه الطريقة

تحذير لمستخدمي فيسبوك
تحذير لمستخدمي فيسبوك

أصبحت عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعة للغاية، وتعد عمليات الاحتيال على فيسبوك من بين أكثر العمليات إشكالية بسبب العدد الهائل من المستخدمين للمنصة عالميًا. 

يمكن لمستخدمي فيسبوك حماية أنفسهم من خلال تعلم كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال وتجنب التفاعلات التي تخترق بياناتهم وتسرق أموالهم، ونعرض عددًا من نوعية الرسائل الاحتيالية التي تستهدف المستخدمين. 

رسائل الهدايا المزيفة
تحظى الهدايا الحقيقية بشعبية كبيرة على فيسبوك، مما يجعل هذه عملية احتيال شائعة بشكل خاص، وغالبًا ما يستخدم المحتالون برامج ضارة لجمع المعلومات الشخصية التي يرسلها الأشخاص. 
عمليات الاحتيال على ماسنجر 

مثلما يمكن أن تقع في فخ التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، فمن الممكن أن تفعل الشيء نفسه في الرسائل المباشرة على تطبيق Facebook Messenger فيسبوك ماسنجر، وفي كثير من الأحيان، يتضمن النشاط المشبوه إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة جديدة تشبه صفحة تسجيل الدخول إلى فيسبوك. لكن هذه الصفحة المزيفة تقوم ببساطة بجمع معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالشخص بدلاً من ذلك.
الرسائل الرومانسية
وتعد عمليات الاحتيال الرومانسية أكثر تعقيدًا بعض الشيء. عادةً ما تبدأ عملية الاحتيال هذه على فيسبوك بطلب صداقة من شخص غير معروف. قد يقضون وقتًا في المراسلة ذهابًا وإيابًا لبناء علاقة قبل طلب المال لغرض محدد.
عروض العمل المزيفة
ينشئ بعض المحتالين علامات تجارية مزيفة وينشرون عروض عمل على فيسبوك لجمع معلومات شخصية مثل رقم الضمان الاجتماعي وعنوانك، التحقق من الشركة والفرد يمكن أن يساعد في الحد من المخاطر.

الجمعيات الخيرية الوهمية
قد تقوم الجمعيات الخيرية المزيفة بإنشاء صفحة كاملة على الفيسبوك لجعل منظمتها تبدو شرعية. لكنهم بعد ذلك يجمعون الأموال من خلال جمع التبرعات عبر الإنترنت ولا يتبرعون بأي منها للجمعيات الخيرية. 

 الألعاب والاختبارات
الألعاب والاختبارات يمكن أن توفر بعض المرح، ولكن يمكنهم أيضًا جمع البيانات المستخدمة لسرقة هويتك، ويجب أن تحذر من أي شيء يطلب منك إدخال معلومات يمكن استخدامها في الإجابات الأمنية أو كلمات المرور.
استطلاعات الرأي الاحتيالية
غالبًا ما تقدم شركات أبحاث السوق الأموال للراغبين في إجراء الاستطلاعات. ومع ذلك، يقدم المحتالون هذا الوعد أيضًا، لكنهم قد يطلبون معلومات إضافية مثل أرقام الحسابات المصرفية.

فيسبوك عمليات الاحتيال سرقة البيانات سرقة الأموال عمليات الاحتيال على فيسبوك تحذير لمستخدمي فيسبوك

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