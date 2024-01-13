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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للخريجين .. فرص عمل جديدة فى هذا البنك| اعرف الشروط

وظائف
وظائف

يسعى الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .

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فرص عمل البنك الأهلي 


وتوفر البنوك فرص عمل و وظائف شاغره للشباب الخريجين ومن بينها البنك الأهلي الذي أعلن عن حاجته لموظفين داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

وتتوافر فرص عمل الأهلي لحديثي التخرج من خريجي 2020-2023 إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل في المجال المصرفي، على أن يتم منحهم مرتبات تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية ولاحتياجاتهم المادية.

التخصصات المطلوبة فى وظائف البنك الأهلي 


وتشمل التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وظائف البنك الأهلي ما يلي :-

- كليات الحاسبات والاتصالات وما يعادلها.

- كليات الحقوق.

- كليات التجارة بأقسامها المحاسبة والضرائب والتمويل والتسويق والإدارة والتجارة الخارجية.

- كليات إدارة الأعمال بأقسامها بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم ومعلومات إدارية ومنشأة مالية وإدارة أعمال دولية لوجستيات وتسويق.

- كليات اقتصاد وعلوم سياسية بأقسامها اقتصاد وإحصاء.

- كليات تكنولوجيا المعلومات.

- كليات الهندسة.


شروط فرص عمل البنك الأهلي


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين الحصول على فرص عمل البنك الأهلي وتتضمن مايلي:-

- يشترط حصول المتقدم على مؤهل عالي، كما يجب أن يكون معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

- تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظائف حديثي التخرج أن يكون من خريجى سنوات 2020 و2021 و2022 و2023.

- ويشترط أيضا حصول المتقدم على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها لابد أن يكون المتقدم ليس له اقارب في فروع البنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

- يجب ألا يتخطى المتقدم للوظائف سن 28 عاما.

- يجب مراعاة أن يكون محل الإقامة للمتقدم للوظائف مطابق للرقم القومي.

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المجلس القومي والبنك الأهلي وظائف خالية.. التفاصيل وشروط التقديم

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طريقة التقديم فى فرص عمل البنك الأهلي المصري

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل البنك الأهلي الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك، ثم الدخول إلى أيقونة الوظائف الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية، ثم ملء الاستمارة الخاصة بطلب التوظيف بالبيانات المطلوبة.

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