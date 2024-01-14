سيدة تستغيث: نفسي في شقة وأخواتي بيضربوني عشان اتجوز بالعافية

تعيش هدى 40 عاما وهي سيدة مطلقة، في ظروف صعبة ومأساوية، تتطلب تدخلًا فوريًا من المجتمع، وهي لديها ثلاثة أطفال، من بينهم ابن تقوم بتربيته أسرة ثانية وابن أخر تقوم بتربيته اختها والابن الصغير تقوم هي بتربيته.

تعمل ندى في جمع الكانز من الشوارع حيث تكافح من أجل كسب لقمة العيش، وللأسف، تواجه ندى معاناة مزدوجة، حيث تتعرض للعنف والاضطهاد من قبل أفراد عائلتها التي تسكن معهم بسبب الضغط عليها للزواج مرة أخرى.



وتعيش هدي وطفلها مع والدتها تحت وطأة العنف الأسري والاضطهاد بسبب تعرضها من قبل والدتها وأخوها للضرب والاحتجاز في المنزل وقام اخيها بجرحها بالسكينة في بطنها ، بالإضافة إلى التهديدات بالطرد والقتل .

وصلت الإهانة لهدي إلى حد تجريد ندى من كرامتها، حيث يتم رمي ملابسها الداخلية في الشارع مع نعتها باسوا الكلام من قبل والدتها ، مما يزيد من معاناتها النفسية والاجتماعية.



في ظل هذه الحالة الإنسانية الصعبة، تحتاج ندى وأطفالها الي سكن آمن ومستقل لتأمين مستقبل آمن لندى وأطفالها، سواء من خلال برامج الإسكان الاجتماعي أو من خلال توفير شقة ملائمة لها ولأطفالها من خلال أصحاب القلوب الرحيمة .