فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال عبدالواحد وفزنا بثلاثة لاعبين مميزين

أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن التعاون مع النادي الأهلي يأتي بسبب العلاقة الجيدة بين الناديين، وهو ما أكده وليد دعبس رئيس النادي.

وتابع عرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "صلاح محسن لاعب النادي، كان له أولوياته ورأيه خاص به، وكان هدفنا اللاعبين أصحاب صغر السن".

وأضاف هيثم عرابي: "عمر كمال عبدالواحد رغبته الأولى كانت الأهلي، وهو ما أبلغ به رئيس النادي الذي أصر على احترام رغبة اللاعب، مع الاستفادة من الصفقة".

واستطرد: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لم ينم منذ عودته من السويد بالإضافة إلى عدلي القيعي رئيس شركة الكرة، وكان التفاوض مستمر بكثافة خلال الساعات الماضية، وكانت الرغبة هي استفادة الناديين".

وقال الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر: "لا أعلم سبب انتقادي في مصافحة أعضاء النادي الأهلي في السوبر المصري الأخير، وعلى الجميع يعلم أن كرة القدم هي في النهاية لعبة تحت بند الروح الرياضية، واتعاون مع جميع الأندية".

واختتم: "لا يوجد مسؤول يحب نادي آخر على حساب ناديه الذي يعمل به، وصفقة عمر كمال عبدالواحد تم تنفيذها حسب رغبته، وحصلنا على ثلاثي صغير زعلوك وكباكا ورشدان، وهم مشروع للنادي في الفترة المقبلة وثلاثي مميز للغاية سوف يستفيد منهم النادي".