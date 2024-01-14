عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بناء على دعوة من لافروف.. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا غدًا

وزيرة خارجية كوريا
وزيرة خارجية كوريا الشمالية ولافروف

تعتزم وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي زيارة روسيا غدًا الاثنين.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد أن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي ستزور روسيا في الفترة من 15 إلى 17 يناير.

وأضافت الوكالة أن زيارة تشوي تأتي بناء على دعوة من نظيرها الروسي سيرجي لافروف.

يأتي ذلك في خضم تعاون بين البلدين، واتهامات بأن روسيا تستخدم صواريخ كورية شمالية في حربها بأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق نقلا عن معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية حديثًا، إن روسيا استخدمت مؤخرا صواريخ باليستية قصيرة المدى مصدرها كوريا الشمالية لشن ضربات متعددة ضد أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض أن تصدير كوريا الشمالية الواضح للصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا ينتهك القانون الدولي للأمم المتحدة.

وزيرة خارجية كوريا الشمالية روسيا خارجية كوريا الشمالية كوريا الشمالية الكورية الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

بمساعدة خبراء إيرانيين وحزب الله.. الحوثيون ينقلون صواريخ باليستية وبحرية إلى الحديدة

رئيس الوزراء: حدة المشكلة السكانية بمصر تراجعت

تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

سامسونج تقهر جوجل وآبل.. سلسلة Galaxy S24 تأتي بتحديثات غير مسبوقة

دون مكياج وشعر كيرلي.. هند صبري تصدم متابعيها بصورة جديدة | شاهد

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير| شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث حفلاتها

ملامح مختلفة وشعر طويل.. أصالة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

قصير جدا.. ساندي بـ هوت جيب وشميز رفقة كلبها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته في ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ