بناء على دعوة من لافروف.. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا غدًا

تعتزم وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي زيارة روسيا غدًا الاثنين.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد أن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي ستزور روسيا في الفترة من 15 إلى 17 يناير.

وأضافت الوكالة أن زيارة تشوي تأتي بناء على دعوة من نظيرها الروسي سيرجي لافروف.

يأتي ذلك في خضم تعاون بين البلدين، واتهامات بأن روسيا تستخدم صواريخ كورية شمالية في حربها بأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق نقلا عن معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية حديثًا، إن روسيا استخدمت مؤخرا صواريخ باليستية قصيرة المدى مصدرها كوريا الشمالية لشن ضربات متعددة ضد أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض أن تصدير كوريا الشمالية الواضح للصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا ينتهك القانون الدولي للأمم المتحدة.