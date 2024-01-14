أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان رياضيات أولى ثانوي بالجيزة اليوم

تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي في مختلف المحافظات.

وعن أبرز ما رصدته اليوم ، أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة ، أكد الطلاب أن امتحان اللغة العربية، جاء في مستوي الطالب فوق المتوسط، وجاءت الصعوبة في الأجزاء الخاصة بالنصوص، أما بالنسبة للنحو والبلاغة فجاء متوسطا على حد تعبيرهم.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور: بالنسبة لـ امتحان مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة، أكد أغلبية الطلاب وأولياء الأمور على سهولته.

وأضافت أنه في محافظة الجيزة ، أجمع الطلاب على صعوبة امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي في إدارة الدقي التعليمية .

وعلى جانب آخر .. وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، نصائح لطلاب المدارس خلال فترة الامتحانات ، شددت خلالها على ضرورة ارتداء الطلاب للملابس الشتوية الثقيلة في ظل الطقس السيء التي تشهده البلاد حاليا ، وكذلك تناول الأكل الدافئ والمشروبات الساخنة المفيدة لصحة الطلاب للوقاية من الإنفلونزا.

وكانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أكدت أنها لم تتلق أي شكاوى من لجان امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم، الأحد.

وأوضحت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن لجان امتحانات الصف الاول الثانوي بمدارس محافظة القاهرة، شهدت اليوم أداء الطلاب لامتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

وتواصلت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مع الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى المحافظة، وتم الاطمئنان على سهولة مستوى الامتحان وعدم حدوث أي أعطال أثناء دخول الطلاب على منصة الامتحان.



جدير بالذكر أنه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، تشمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقياً.

تصحيح ونتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن كل مدرسة ستتولى مسئولية تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024.

كما أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه بالنسبة لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، سوف تتولى أيضاً كل مدرسة إصدار نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.