عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تنطلق الأربعاء والغش ممنوع| تعليمات عاجلة قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الأربعاء القادم الموافق 17 يناير 2024 .

و وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المعلن في مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ، تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظتين من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24  يناير 2024 

وقد تلقت المدارس عددا من تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المقرر إنطلاقها الأربعاء القادم الموافق 17 يناير 2024 .

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

فخلال الإجتماعات التحضيرية المنعقدة قبل أيام من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مع رؤساء ومراقبي  لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  للفصل الدراسي الأول ، تقرر إلزام جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقواعد والضوابط التالية لضمان سير العملية الإمتحانية بكل نظام ودقة مع كامل الإلتزام والحزم لجميع العاملين باللجنة  :

 

  • ممنوع منعاً باتاً إصطحاب التليفونات المحموله للمعلمين والطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
  • التأكيد على الطلاب بالحضور إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قبل موعد الإمتحان بوقت ، ومنع دخولهم بعد بداية الامتحان و غلق باب اللجنة تماماً على الساعه 9 صباحا
  • الإهتمام بجودة التهوية والإضاءة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ونظافة دورات المياة
  • الإنتباه جيداً لأي حالة صحية طارئة تصيب أي من الطلبة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وخاصة الأمراض المعدية

منع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

حيث أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بآلية انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، توجيهات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، بسرعة إعلام الطلاب بآلية اجراءها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكداً على أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، وأنه على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، و وجه الوزير بضرورة إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  وآلية عقدها ، ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ووجه الوزير إدارة المتابعة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بتكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية والمدارس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس .

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الإجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية

 

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة للمدارس الرياضية

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم + التربية الرياضية (نظري)

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة "المهني"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية + الخط العربي

الخميس 18 يناير  : الدراسات الاجتماعية +التكنولوجيا

الأحد 21 يناير  : الرياضيات + الاقتصاد المنزلي  

الإثنين 22 يناير : العلوم + المجال الصناعي

الثلاثاء 23 يناير : المجال الزراعي / التجاري + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة "المكفوفين"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية (ورقة أولى) + اللغة العربية (ورقة ثانية)

الخميس 18 يناير 2024 : الرياضيات (جبر) + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية (ورقة أولى) + الدراسات الإجتماعية ( ورقة ثانية)

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية (ورقة أولى) + اللغة الأجنبية (ورقة ثانية)

الثلاثاء 23 يناير : التربية الدينية + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : العلوم


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة  (المهنية وضعاف السمع)

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية

الخميس 18 يناير  : العلوم + علم أصول الصناعة

الأحد 21 يناير  : الدراسات الإجتماعية

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 23 يناير : الرسم الفني + التربية الدينية

الأربعاء 24 يناير : الرياضيات 

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24  يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 21 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية الاعدادية 2024 الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو

بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتلاه منذ بداية العملية البرية في غزة

هل الإسراء والمعراج حدثت في شهر رجب؟ اعرف آراء العلماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل هدايا الرئيس السيسي للمصريين في حزمة الحماية الاجتماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ