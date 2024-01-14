تنطلق الأربعاء والغش ممنوع| تعليمات عاجلة قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. تفاصيل

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الأربعاء القادم الموافق 17 يناير 2024 .

و وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المعلن في مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ، تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظتين من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024

وقد تلقت المدارس عددا من تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المقرر إنطلاقها الأربعاء القادم الموافق 17 يناير 2024 .

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

فخلال الإجتماعات التحضيرية المنعقدة قبل أيام من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مع رؤساء ومراقبي لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول ، تقرر إلزام جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقواعد والضوابط التالية لضمان سير العملية الإمتحانية بكل نظام ودقة مع كامل الإلتزام والحزم لجميع العاملين باللجنة :

ممنوع منعاً باتاً إصطحاب التليفونات المحموله للمعلمين والطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

التأكيد على الطلاب بالحضور إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قبل موعد الإمتحان بوقت ، ومنع دخولهم بعد بداية الامتحان و غلق باب اللجنة تماماً على الساعه 9 صباحا

الإهتمام بجودة التهوية والإضاءة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ونظافة دورات المياة

الإنتباه جيداً لأي حالة صحية طارئة تصيب أي من الطلبة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وخاصة الأمراض المعدية

منع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

حيث أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بآلية انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، توجيهات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، بسرعة إعلام الطلاب بآلية اجراءها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكداً على أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، وأنه على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، و وجه الوزير بضرورة إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وآلية عقدها ، ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ووجه الوزير إدارة المتابعة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بتكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية والمدارس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الإجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة للمدارس الرياضية

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم + التربية الرياضية (نظري)

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة "المهني"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية + الخط العربي

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية +التكنولوجيا

الأحد 21 يناير : الرياضيات + الاقتصاد المنزلي

الإثنين 22 يناير : العلوم + المجال الصناعي

الثلاثاء 23 يناير : المجال الزراعي / التجاري + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة "المكفوفين"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية (ورقة أولى) + اللغة العربية (ورقة ثانية)

الخميس 18 يناير 2024 : الرياضيات (جبر) + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية (ورقة أولى) + الدراسات الإجتماعية ( ورقة ثانية)

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية (ورقة أولى) + اللغة الأجنبية (ورقة ثانية)

الثلاثاء 23 يناير : التربية الدينية + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : العلوم



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة (المهنية وضعاف السمع)

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية

الخميس 18 يناير : العلوم + علم أصول الصناعة

الأحد 21 يناير : الدراسات الإجتماعية

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 23 يناير : الرسم الفني + التربية الدينية

الأربعاء 24 يناير : الرياضيات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 21 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)