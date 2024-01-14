منح «اعتماد فضل الله» الماجستير عن رسالتها «استخدام الأغاني لزيادة الحصيلة اللغوية للمعاقين»

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة، قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس، رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله عبد الملاك، حول موضوع استخدام الأغاني الشعبية الفلكلورية لزيادة الحصيلة اللغوية لدى عينة من الأطفال المعاقين عقليا، وقد مُنحت الماجستير بدرجة امتياز.

ومن جهته، أعرب الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ علم النفس الإكلينيكي في قسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، عن شكره الوافر لهيئة المناقشة، مشيدا باجتهاد الباحثة، وأهمية تناول الموضوعات التي تجمع التخصصات البينية؛ لأهميتها في رفع جوده حياة الإنسان.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة غادة عبد الرحيم علي، أستاذ علم التربوي المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية النوعية جامعة القاهرة، عن سعادتها الغامرة بالمشاركة مع أساتذة كبار في مجال علم النفس والصحة النفسية، في مثل هذه الرسائل العلمية الجامعية، مشيرة إلى أنها سيكون لها دورها المهم في تنمية مهارات الأطفال، ورفع جودة الحياة لدى الأطفال من ذوي الهمم.

جدير بالذكر، أن رسالة الماجستير المذكورة، أشرف عليها كل من:

الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ علم النفس الإكلينيكي في قسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، وأمين لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

الدكتورة غادة عبد الرحيم علي، أستاذ علم التربوي المساعد في قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

فيما تكونت لجنة المناقشة، من كل من:

الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ علم النفس الإكلينيكي في قسم الدراسات النفسية كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.

الدكتور حسام إسماعيل هيبة، أستاذ الصحة النفسية المساعد في كلية التربية جامعة عين شمس.

الدكتور عمرو محمد نحلة، أستاذ الإعلام المساعد في كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.

الدكتورة غادة عبد الرحيم علي، أستاذ علم التربوي المساعد في قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله

مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله

مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله