عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منح «اعتماد فضل الله» الماجستير عن رسالتها «استخدام الأغاني لزيادة الحصيلة اللغوية للمعاقين»

جانب من فعاليات مناقشة
جانب من فعاليات مناقشة رسالة الماجستير

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة، قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس، رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله عبد الملاك، حول موضوع استخدام الأغاني الشعبية الفلكلورية لزيادة الحصيلة اللغوية لدى عينة من الأطفال المعاقين عقليا، وقد مُنحت الماجستير بدرجة امتياز.

ومن جهته، أعرب الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ علم النفس الإكلينيكي في قسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، عن شكره الوافر لهيئة المناقشة، مشيدا باجتهاد الباحثة، وأهمية تناول الموضوعات التي تجمع التخصصات البينية؛ لأهميتها في رفع جوده حياة الإنسان.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة غادة عبد الرحيم علي، أستاذ علم التربوي المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية النوعية جامعة القاهرة، عن سعادتها الغامرة بالمشاركة مع أساتذة كبار في مجال علم النفس والصحة النفسية، في مثل هذه الرسائل العلمية الجامعية، مشيرة إلى أنها سيكون لها دورها المهم في تنمية مهارات الأطفال، ورفع جودة الحياة لدى الأطفال من ذوي الهمم.

جدير بالذكر، أن رسالة الماجستير المذكورة، أشرف عليها كل من:

  • الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ علم النفس الإكلينيكي في قسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، وأمين لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية.
  • الدكتورة غادة عبد الرحيم علي، أستاذ علم التربوي المساعد في قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

فيما تكونت لجنة المناقشة، من كل من:

  • الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ علم النفس الإكلينيكي في قسم الدراسات النفسية كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.
  • الدكتور حسام إسماعيل هيبة، أستاذ الصحة النفسية المساعد في كلية التربية جامعة عين شمس.
  • الدكتور عمرو محمد نحلة، أستاذ الإعلام المساعد في كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.
  • الدكتورة غادة عبد الرحيم علي، أستاذ علم التربوي المساعد في قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله
مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله
الماجستير اعتماد فضل الله الاغاني الحصيلة اللغوية المعاقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

ترشيحاتنا

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

الزوجة الجبارة قطعته لأشلاء.. 6 قرارات عاجلة من النيابة في جريمة بدر

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو

بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ