بوسة.. كارول سماحة تروج لأحدث أغانيها على طريقتها الخاصة

روجت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لأحدث أغانيها “بوسة” ، التى من المنتظر طرحها قريبًا، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام.

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ونشرت كارول سماحة عددًا من الصور بلوك مختلف من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت معلقة: بوسة .. قريبًا .

وفى وقت لاحق، هنأت الفنانة كارول سماحة جمهورها بقدوم العام الجديد 2024، ووجهت لهم رسالة على طريقتها الخاصة .

وكتبت كارول سماحة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع X: “عام جديد، مشاعر جديدة.. دعونا نجعلها لا تنسى”.

وأحيت كارول سماحة حفلاً غنائي خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن حفلاتها بمناسبة احتفالات الكريسماس وليلة رأس السنة.

وكشفت الفنانة كارول سماحة عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج زمن، من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب.

وقالت كارول سماحة: ابنتي تصلي لأنها مسلمة تبعاً لوالدها وتعرف تفاصيل دينها الاسلامي والمناسبات الخاصة به، الا انها تذهب معي إيضاً الكنسية وتصلي، زوجي يعرف هذا الامر ، فهي لديها 8 سنوات الا انها واعية لهذا الامر .

وأضافت كاورل سماحة: البعض يخشي أن تضيع هويتها، لكني استغرب من هذا الأمر ، فكل من الدين الإسلامي والمسيحي يدعو إلى المحبة ، كما إن هذا الأمر يجعلها شخصا غنيا فكرياً وإنسانياً.

كانت الفنانة كارول سماحة كشفت عن توقيت اعتزالها الغناء تماما وابتعادها عن الساحة الفنية والذى يلجأ إليه أى فنان.

وقالت كارول سماحة خلال لقائها في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب والمذاع عبر شاشة "تلفزيون دبي": أن الفنان يكون خالدا بأعماله إذا كانت أعماله أثرت في مشاعر الناس ولها وزن، وبذلك يمكنه أن يعيش في ذاكرة الناس، والمجتمع.

أوضحت كارول سماحة : أن الفنان لا يمكنه أن يظل على القمة دائما فهناك نجاحات وإخفاقات، لافتة: "بس لما جسم الفنان بيقول له أنا تعبت، إن كان صحيا أو الصوت أو صحة الصوت كمان هنا بيترك الذكرى الأخيرة وهو على القمة، وهنا بيكون الفنان ذكي أنه يرتاح".