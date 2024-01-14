من غزة ولبنان وسوريا.. جيش الاحتلال: قُصفنا بـ11030 قذيفة منذ بدء الحرب

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة كبيرة من البيانات، تحتوي على معلومات عن عملياته في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، شملت عدد الشهداء من مقاتلي حماس، ومواقعهم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تزعم البيانات، قتل أكثر من 9000 من مقاتلي حماس وحركات المقاومة الأخرى، على يد جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن أكثر من 23000 فلسطيني قتلوا في غزة، التي تضم مدنيين وأعضاء من حماس.

وتقول بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش قتل 2 من قادة لواء حماس، و19 من قادة الكتائب وكبار المسؤولين الآخرين، كما قتل أكثر من 50 من قادة ونشطاء سرية حماس، برتبة مماثلة، وفقا للبيانات.

وفي لبنان، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 170 ناشطا معظمهم من أعضاء حزب الله.

وأضاف أنه تم قصف نحو 30.000 هدف في قطاع غزة منذ بداية الحرب، بما في ذلك أكثر من 3400 هدف تم اكتشافها كـ"مواقع لحماس" خلال القتال.

ونوه بأنه في لبنان، تم ضرب حوالي 750 موقعا من مواقع حزب الله، وفقا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أنه منذ بداية الحرب، عبرت حوالي 9000 قذيفة، أطلقت من غزة على إسرائيل، و2000 أخرى من لبنان، وحوالي 30 من سوريا.