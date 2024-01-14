استمارة الثانوية العامة 2024 .. تنبيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم ، رابط استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية على موقعها الرسمي على الإنترنت .

واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا تم نشره بجميع المدارس ، بشأن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 .

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2024

4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الإسم

صورة لبطاقة الطالب

صورة لبطاقة ولي الأمر

شهادة ميلاد حديثة للطالب

إيصال مصروفات من البريد وصورتين منه

إيصال رسم إمتحان من البريد وصورتين منه

الطالب الباقي للإعادة يسدد حوالة بريدية قيمتها 20 جنية لحساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة من البريد

رسوم تأمين التابلت

دمغه بعشرة جنيهات

توضع كل هذه الاوراق في ملف لإحضارها للمدرسة

دور المدارس في استمارة الثانوية العامة 2024

من جانبها تقوم المدارس بإعتماد استمارة الثانوية العامة 2024 بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها

ويقوم المرشد التعليمي في كل مدرسة بمراجعة البيانات الخاصة بـ استمارة الثانوية العامة 2024 لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي :

- الشعبة (مواد التخصص )

- اللغة الأجنبية الأولى

- اللغة الأجنبية الثانية

- المواد المترجمة

-الديانة

-مواد الرسوب للطلاب الراسبين

ويلتزم الطالب في استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية بتوضيح :

- اللغة الأجنبية الاولى (الانجليزية - الفرنسية - الألمانية )

-اللغة الأجنبية الثانية ( الانجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية - الصينية)

جدير بالذكر أن اللغة الانجليزية تكون هي اللغة الثانية اذا كانت اللغة الأولى للطالب هي الفرنسية أو الألمانية ، وإذا كان الطالب معفي من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء بــ استمارة الثانوية العامة 2024 ويوضح الشعبة التي يؤدي الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية

ويتم سداد 20 جنبيها نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب راسب مقيد على ان تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة بإسم الإدارة العامة للإمتحانات

رابط استمارة الثانوية العامة 2024

وكان قد بدء صباح اليوم الأحد 14 يناير 2024 ، تفعيل رابط استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم .

وجاء قرار تفعيل تفعيل رابط استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم من اليوم الأحد ، في إطار الإستعدادات الجارية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة الثانوية العامة 2024

يمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 ، الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/