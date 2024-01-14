آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات القبول التحريري للطلاب المتقدمين ببرنامج الدكتوراة

يسعى عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية، بعد الانتهاء من السنوات الدراسية بمختلف الكليات، للحصول رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كما يقال عنها “الدراسات العليا” ويحاول الجميع العمل على رسائل الماجستير والدكتوراه فى نفس مجالاتهم أو فى مجال آخر مختلف عن تخصصهم فى الكلية .

ومن جانبها ،قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق ببرامج الدكتوراه شعبة التاريخ اليونانى و الرومانى .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، أن هناك عدد من الشروط الت يجب توافرها للالتحاق ببرامج الدكتوراه وهى :

1- أن يكون الطلاب حاصلا على درجة الماجستير فى الآداب بتقدير جيد جدا (b ) على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة .

2- أن يجتاز بنجاح امتحانات القبول التحريري والمقابلة الشخصية.

3- ألا يفتخ البرنامج إلا بوجود ثلاثة طلاب.

كما أوضحت عميدة الكلية ، على أن تقرر عقد امتحانات القبول التحريري للطلاب المتقدمين ببرنامج الدكتوراه قسم التاريخ يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري.