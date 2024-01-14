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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الجيزة: الامتحانات أمن قومي وواجب وطني وممنوع الإجازات

تعليم الجيزة
تعليم الجيزة

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الاحد، اجتماعا موسعا شمل مدراء عموم ووكلاء الجيزة ومسئولى أمن الإدارات التعليمية ورؤساء لجان النظام والمراقبة وأعضاء المتابعة مركزى، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة والتعليمات الهامة بشأن امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم ( عام / لغات ) للشهادة الإعدادية.


حيث تنطلق الامتحانات يوم الأربعاء 17 يناير 2024، وتستغرق ستة ( 6 ) أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

وقد استهل وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الاجتماع بالترحيب بالحضور متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، والمستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء الجيزة
وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام.

وأكد سلومة بأن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة ( 200085) طالبا وطالبة، مقسمين على(698) لجنة على مستوى المحافظة .
كما أكد سلومة، أنه تم مراعاة أن يوم  السبت الموافق 20 يناير أجازة رسمية بالامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للأخوة الاقباط شركاء الوطن.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، وكذلك التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .
ويؤدى أبنائنا الطلاب في اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط.

وأكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

كما شدد وكيل تعليم الجيزة، على تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان نهائياً ولو كان مغلقا، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه .

كما أكد سلومة، على عدم السماح بدخول الطلاب للجان بعد التاسعة والربع حرصا على استقرار العملية الامتحانية، وسرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة الدقة.

وأشار أيضا إلى إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل جميع المعوقات وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين، وتعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب إلى لجانهم، مع ضرورة ختم جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعه على الطلبة.

وكذلك التأكيد على التعاون بين مديري الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة للجان النظام من أدوات وغيره، وتسهيل مهمتهم.

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