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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الأهلية 2024.. طرق التقديم والقبول بالكليات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية في الترم الثاني 2024.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وبدء التقديم امس السبت الموافق 13يناير 2024 ولمدة أسبوعين.
 

رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، حيث يمكن للطلاب التسجيل من هنــــا، للتقديم، ضمن ضوابط  التقديم للجامعات الأهلية والخاصة وإتاحة الالتحاق بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني.

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بمجموع 50% هتلحق.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 للفصل الدراسي الثاني

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الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

أوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.
- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%
 

تنسيق كليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأوضحت الجامعات الأهلية والخاصة أنه يتم قبول الطلاب للدراسة في كليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية بحد أدني 80% و77%.

تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية

ويتم قبول الطلاب بكلية طب الأسنان بحد أدنى 78% و76%، وذلك فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، وكما يتم قبول الطلاب للدراسة في جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بحد أدني 74%.

تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 الجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني تنسيق الجامعات الخاصة 2023 تنسيق كليات الطب

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