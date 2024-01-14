خبير: مصر هي البوابة الرئيسية للمساعدات الإنسانية بالأطنان لقطاع غزة

قال الدكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر دائماً كانت هي البوابة الرئيسية ل_مساعدات الإنسانية بالأطنان نحو قطاع غزة من خلال معبر رفح، مضيفاً أن 20 أكتوبر وهو يوم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ووقوفه عند معبر رفح بصورة كانت تبدو صعبة لأننا لا نستطيع دخول المساعدات إلى القطاع.





وأضاف « عبد المجيد » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" التي تقدمه الإعلامية "لبنى عسل" أن بعض الوسائل الإعلامية نقلت أكاذيب بقفل معبر رفح وعدم وجود مساعدات لأهالي غزة.





وأشار خبير العلاقات الدولية، أن فتح معبر رفح كان محتاج من مصر إصلاح للطرق الداخلية لتسهيل عملية نقل المساعدات لأهل غزة بكل سهولة وسرعة.





