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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«هتكوني طالق بالثلاثة».. هل يقع بها طلاق كامل إذ فعلت الزوجة هذا الأمر

صدى البلد

أرسلت سيدة سؤالا تقول فيه "زوجي قال لي تكوني طالق بالثلاثة لو فعلتي أمر معين، ولكني فعلت هذا الأمر رغما عني.. فهل يقع طلاق كامل لا رجعة فيه؟ .

 قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن العلماء اختلفوا على رأيين في احتساب الطلاق 3 مرات، طلقة واحدة أو ثلاث طلقات.

 وأضاف « الأطرش » ل«صدى البلد»، أن جمهور العلماء رأى من قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة تقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأشار إلى أن بعض العلماء رأى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية أي يجوز مراجعة الزوجة دون أن تنكح زوجا غيره، منوها بأن هذا الرأى هو الأرحج وعليه ولكنني أميل إلى الأول رأى جمهور العلماء. 

وأوضح، أن ظاهر الحديث في أن الطلاق الثلاث كان في صدر الإسلام يحسب طلقة واحدة فقط، مشيرا إلى أن الناس تساهلوا في الطلاق الثلاث بزمن عمر رضي الله عنه وصاروا يقصدون استئناف الطلاق ثلاثا عند النطق بلفظه أي يقصدون بكل طلقة ينطقون بها طلاقا جديدا لا تأكيدا للطلاق الأول، فأفتى عمر بوقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة.

 حكم القسم بـ عليا الطلاق 

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن التلفظ بالطلاق أصبح كثيرا عند الناس، ولكن كيف ذلك وأن الطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية التى لا ينبغي أن تقوم على مثل هذا العبث، فلذلك جعل الطلاق بيد الزوج لأنه من المفروض أنه صمام الأمان لهذه الأسرة وأنه يستطيع أن يتمالك نفسه عند الغضب.

 وأضاف "وسام" خلال البث المباشر لدارالإفتاء، أثناء إجابته على سؤال متصلة قائلا: أن الحلف بالطلاق عند الفقهاء لا يقع طلاقا لأن المقصود به هو الحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء فعندما يحلف الزوج على زوجته قائلا لها "عليا الطلاق لو فعلتي شيء تكوني طالقة" فهو يريد من ذلك أن يمنعها من فعل شيء أو يلزمها بفعل شيء معين فيأتي الطلاق هنا ليا لذراعيها. 

هل يجب تغطية المرآة أثناء العلاقة الزوجية

تلقي الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤال من متصلة حول وجود مرايا كبيرة في غرفة النوم، وبالتالي يحدث نظر للجسم أثناء العلاقة الزوجية، فما حكم النظر للمرأة أثناء العلاقة الزوجية؟

في رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا مانع من وجود المرايا في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية، فلا يجب أن نغطيها.

وأضاف وسام، خلال احدى البرامج الفضائية : أن المستحب في هذه الحالة أن يكون نوع من الستر، وهو عدم وجود تعرى كامل، أثناء العلاقة الزوجية، فهذا من آداب العلاقة الزوجية. 

حكم القسم بـ عليا الطلاق دار الإفتاء طالق بالثلاثة الشيخ عبد الحميد الأطرش

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«هتكوني طالق بالثلاثة».. هل يقع بها طلاق كامل إذ فعلت الزوجة هذا الأمر

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