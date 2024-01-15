عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة في تاريخه .. مؤشر البورصة المصرية يتخطى مستوى 26100 نقطة

صدى البلد

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.66%  عند مستوى 26145.26 نقطة لأول مرة في تاريخه.

البورصة تربح 37 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم 

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 31793.96 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68%  عند مستوى 11133.39 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.46%  عند مستوى 6229.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% عند مستوى 8820.98 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة 100 نقطة الاسهم القيادية والمتوسطة البورصة المصرية المحدد النسبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

لاعب منتخب مصر السابق: أمام عاشور عنده حاجة نفسية

أحمد موسى يعلن بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي : الخلافات بين نتنياهو وجالانت جبهة سابعة تحطم معنويات الجنود

منصة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" ترفض رفع إجابات الطلاب .. والأهالي يستغيثون

تسبب في هبوط شعبيته.. 3 أمور وراء تصاعد الخلاف بين بايدن ونتنياهو

حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 9 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين مجاناً

لأول مرة في تاريخه .. مؤشر البورصة المصرية يتخطى مستوى 26100 نقطة

الولد مات والأخ اتخنق.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق بالدرب الأحمر ..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

230 مليون جنيه إسترليني.. أصغر مليونير بريطاني متهم بالقتل| ما القصة؟

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم غير متوقع

بالجينز المقطع علي السلم.. شمس الكويتية بملابس مثيرة للجدل

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

فيديو

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ