لأول مرة في تاريخه .. مؤشر البورصة المصرية يتخطى مستوى 26100 نقطة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.66% عند مستوى 26145.26 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 31793.96 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% عند مستوى 11133.39 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.46% عند مستوى 6229.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% عند مستوى 8820.98 نقطة.