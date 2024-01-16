برلمانية عن إدعات الاحتلال ضد مصر: أكاذيب لا أساس لها من الصحة

استنكرت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، الادعاءات التي ساقها ممثل الدفاع الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، قائلة: ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، وكعادة دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تتنصل مما تقوم به من عملية إبادة جماعية للفلسطينين منذ السابع من أكتوبر .

وأكدت "نبيه"، في بيان لها، أن موقف مصر واضح وثابت من أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وهو دعم القضية الفلسطينية، والرفض للتهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة.

وتابعت قائلة: إن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري دائما ولم يغلق يوما واحدا، وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية، وكل مؤسسات الدولة، في كل اللقاءات، بالإضافة إلى المطالبة من دولة الاحتلال أن تفتح معبر رفح من ناحيتها؛ حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية .

وأشارت "نبيه" إلى أن ما تقوم به إسرائيل هو جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان وجرائم حرب، والتى تسببت في وصول أعداد الشهداء من المدنيين الي مايقرب من 24 ألف شهيد نصفهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلي تدمير أكثر من 70% من القطاع السكني بغزه وقتل مايقرب من 120 صحفي.

وأكدت "نبيه" أن أغلب المساعدات التي وصلت غزة، دخلت عن طريق مصر، وأن العالم كله يعلم أن مطار العريش كان مفتوحا منذ اللحظة الأولى للعدوان وعلى مدار الساعة؛ لاستقبال المساعدات من كل دول العالم والتي قبولت بالتعنت الإسرائيلي.