عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر البتكوين يتراجع إلى أقل مستوى في شهر

بيتكوين
بيتكوين

سجل سعر عملة البتكوين أسوأ سلسلة خسائر خلال شهر تقريباً مع تلاشي الصخب المثار حول إقرار صناديق استثمار جديدة للعملة الرقمية في البورصات الأمريكية.

وبحسب وكالة بلومبرج السرق، تأرجحت العملة المشفرة بين صعود وهبوط، وشهدت تداولاتها تغيراً طفيفاً عند مستوى 42655 دولارا في تمام الساعة 1:42 ظهر الاثنين بتوقيت سنغافورة. 

وبذلك تكون العملة انخفضت خلال ثلاثة أيام تداول متتالية حتى الأحد، وهي أطول سلسلة خسائر منذ منتصف ديسمبر الماضي. 

في الوقت نفسه تباين أداء العملات المشفرة الأصغر حجماً، حيث هبط سعر إيثريوم (ثاني أكبر عملة مشفرة)، بينما انتعشت بينانس كوين.

وبدأت السلة المكونة من 12 صندوق للاستثمارات المتداولة، بما فيها الصندوقين التابعين لعملاقتي الاستثمار "بلاك روك" و"فيديليتي إنفستمنتس" ، التداول في 11 يناير. 

وارتفعت عملة بتكوين لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها خلال عامين فوق 49 ألف دولار بعد بدء التداول، لكنها بدأت في التراجع منذ ذلك الحين.

وكتب توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي جي أستراليا"، في مذكرة، أن الارتفاع والانخفاض السريع سببهما "الاندفاع للشراء تأثراً بالشائعات، والبيع بمجرد التأكد من صحة الأخبار" وهي الظاهرة التي توقعها بعض مراقبي السوق.

 ويقدر سيكامور حدوث انخفاض في سعر بتكوين ليتراوح بين 38 ألف إلى 40 ألف دولار استناداً إلى الإشارات التي تظهر في أنماط المخططات البيانية الخاصة بأداء العملة المشفرة.

زيادة الاستثمار في العملات المشفرة

ويؤكد مؤيدو دور بتكوين المثير للجدل كمخزن للقيمة أن أول صناديق استثمار متداولة تستثمر مباشرة في العملة المشفرة بالولايات المتحدة تبشر بزيادة إقبال المستثمرين على هذه العملات.

ويشير المتشككين إلى انهيار قطاع التشفير الكبير في 2022 وما تلاه من حالات الإفلاس كأسباب لتوخي الحذر من التبني الأوسع نطاقاً للعملة، رغم انتعاش السوق جزئياً العام الماضي.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قال إريك بالتشوناس، وهو محلل أول لصناديق الاستثمار المتداولة في "بلومبرغ إنتليجنس"، إن الصناديق الأميركية الفورية الجديدة حققت تدفقاً صافياً قدره 819 مليون دولار خلال أول يومين من التداول، بما في ذلك 500 مليون دولار لصالح صندوق "آي شيرز بتكوين تراست" التابع لشركة "بلاك روك"، و422 مليون دولار لصندوق "فيديليتي وايز أوريجن بتكوين فاند".

أكبر عملة مشفرة العملات العملات المشفرة العملة العمله المشفرة بينانس كوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد هجوم الحوثيين على سفينة قرب عدن

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

ترشيحاتنا

حامل اللقب| السنغال تضرب جامبيا بثلاثية نظيفة في أمم إفريقيا

دون حفل تتويج.. تفاصيل تخلي الملكة مارجريت الثانية رسميًا عن الحكم لـ فريدريك العاشر

مظاهرة في إسرائيل للمطالبة بإسقاط الحكومة

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن الاستعداد لـ الحرب ضد روسيا

صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعا.. رددها بيقين الآن

في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى.. الصحفيين تنظم يوما تضامنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من مرض خطير ينتشر في بريطانيا.. اعرف التفاصيل

مضروب وغير صحي .. الصحة تحذر من كريم شهير على السوشيال ميديا

نص كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تحذير من الأمطار .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس | فيديو

ماذا تعني منظومة البيرول؟ أول منحنى للأجور في مصر .. فيديو

راجع بـ 160 كيلو .. تفاصيل سقوط إمبراطور الذهب في مصر

بعد 100يوم على الحرب.. دلائل إصرار إسرائيل على الإبادة الجماعية لمواطني غزة|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ