بريطانيا تعلن أكبر عملية نشر قوات عسكرية منذ 40 عامًا عبر الناتو

أعلن وزير دفاع بريطانيا جرانت شابس، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم القيام بأكبر عملية نشر لقوات عسكرية في حلف شمال الأطلسي "ناتو" من 40 عامًا في النصف الأول من العام الجاري.

وقال شابس خلال مؤتمر صحفي: "بريطانيا سترسل 20 ألف جندي إلى أكبر مهمة في شرق أوروبا وذلك لتعزيز قوات الناتو في مناطق عدة من العالم".

وأضاف: "نعتزم إنفاق 31 مليار دولار من أجل إنتاج غواصات حديثة، وأنفقنا أكثر من 50 مليار دولار على الجوانب الدفاعية، وسنخصص 200 مليون جنيه إسترليني لتصنيع طائرات مسيرة حديثة".

وتابع: "الخطر النووي في العالم يتزايد ونعمل على ضمان امتلاكنا قدرات الردع اللازمة".

وفيما يتعلق بالضربات العسكرية الأمريكية البريطانية في اليمن، قال شابس: "وجهنا إلى الحوثيين حلفاء إيران رسالة لا لبس فيها بأن تهديد سلامة الملاحة الدولية مرفوض".

وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز "إف 35 بي" وطائرات استطلاع.

وعزز حلف الناتو عدد قواته الجاهزة للقتال بعد أن أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قبل عامين تقريبا، وواصل الحلف دعم كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

وقال شابس عن التدريبات "إنها ستجمع قواتنا العسكرية مع نظرائها من 30 دولة في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى السويد مما يعطي طمأنينة مهمة ضد التهديد الذي يمثله بوتين".