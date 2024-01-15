كوكتيل كرة قدم.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة ويتابع محبي الكرة من مختلف دول العالم هذه الأيام العديد من البطولات الهامة مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية وبطولة كأس آسيا بالاضافة لمنافسات الدوري الإنجليزي أيضا ونرصد لكم في السطور التالية مباريات اليوم الأثنين:

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا:

السنغال ضد جامبيا - الساعة: 4:00 مساءً.

الكاميرون ضد غينيا - الساعة: 7:00 مساءً.

الجزائر ضد أنجولا - الساعة: 10:00 مساءً.

كأس آسيا:

كوريا ضد البحرين - الساعة: 1:30 صباحًا.

أندونسيا ضد العراق - الساعة: 4:30 صباحًا.

ماليزيا ضد الأردن - الساعة: 7:30 صباحًا.

كأس الرابطة:

المقاولون العرب ضد الجونة - الساعة: 3:00 مساءً.

الاتحاد ضد بلدية المحلة - الساعة: 5:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم: تردد beIN SPORTS على نايل سات: