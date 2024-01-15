بسبب الهيروين.. السجن المشدد 6 سنوات لعاطل وغرامة مالية 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين في منطقة الجيزة كما تضمن الحكم براءة المتهم من تهمة تعاطي مخدر الحيشيش.

وأسند التحقيقات في القضية رقم 13362 لسنة 2023 جنايات الجيزة، للمتهم "محمد م."، 31 سنة، عاطل، أنه في 28 أغسطس 2023، حاز وأحرز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

تعود أحداث الواقعة عندما ضبطت دورة أمنية من قسم شرطة الجيزة، المتهم حال قيامه بترويج المواد المخدرة "هيروين" و"حشيش" متخذا دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطة الآثم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 165 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه ومتجري المواد المخدرة.