جامعة الإسكندرية: انتظام أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الأول دون شكاوى

ناقش الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب اليوم الاثنين، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأشاد عبدالمحسن بجهود عمداء ووكلاء الكليات وكافة منتسبي الجامعة في انتظام سير العمل بلجان الامتحانات، وإدارة العملية الامتحانية بمستوى متميز والتزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان، والانتظام الكامل بأعمال الكنترولات لإنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت ممكن.

وشدد على ضرورة الاستمرار في توفير المناخ الملائم، وكل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وقدم الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، عرض تقديمي عن ملخص لآلية تطبيق سياسة الامتحانات بالجامعة والتي تم اعتمادها بمجلس جامعة الإسكندرية.

وهنأ المجلس الدكتورة نيفين غريب بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بتعيين سيادتها قائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة.