5 كلمات تحصنك من الموت المفاجئ .. رددها في أقل من دقيقة

يغفل الكثيرون عن دعاء التحصين من الموت المفاجئ، والتحصينات النبوية من موت الفجأة والمخاطر الدينية والدنيوية، حيث هناك من دعاء التحصين من الموت المفاجئ، وغيره من أمور الدنيا 5 أمانات كون الدعاء من الأمور التي ترد القضاء وترزق الإنسان اللطف فيه وهي كالتالي:

دعاء التحصين من الموت المفاجئ

الموت المفاجئ أو موت الغفلة مسمى يُراد به الموت الذي يأتي بغتةً على حين غفلةٍ، ووقوعه بلا سببٍ سابقٍ مؤدي له؛ كمرضٍ وغيره، ودون حدوث معاناةٍ أو مشقّةٍ؛ من مقدّماته أو سَكَراته، كما يُعرف موت الفجأة بموت الفوات، أو موت السكتة؛ أي أنّه يأخذ الإنسان من حياته الدنيا على غفلةٍ، ومن دعاء التحصين من الموت المفاجئ، ما يلي:

اللّهُمّ إنّى أعُوذُ بك منْ زوال نعْمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقْمتك، وجميع سخطك.

اللهم لا تأخذني من هذه الدنيا إلا وأنت راضٍ عني.

لا إله إّلا الله الجليل الجبّار، لا إله إلّا الله الواحد القهّار، لا إله إلا الله الكريم الستّار، لا إله إلّا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له عابدون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له قانتون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له صابرون، لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، اللهمّ إليك فوّضت أمري وعليك توكّلت يا أرحم الرّاحمين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا أحدًا وصمدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا ربًّا وشاهدًا.

اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة اللهم ارزقني حسن الخاتمة.

اللهم إن موت الشباب قد كثر فاللهم أجرنا من الموت فجأة في ساعة الغفلة وأحسن خاتمتنا وردنا إليك ردًا جميلًا.

اللهم إني أخاف الموت على غفلة وأخاف الموت على معصية وأخاف ظلمة القبر، اللهم أهد قلبي واغفر لي وأحسن خاتمتي واقبضني في ساعة رضا، اللهم اهدني ثم اهدني ثم اهدني ثم خذني إليك.

دعاء التحصين من الموت المفاجئ ومصائب الدنيا

- الأمان الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله". معناه هو في حفظ الله ورعايته... فلو ظلمه أحد يقتص الله له منه ويرد له حقه

- الأمان الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاةٍ مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت".

- الأمان الثالث: من قال "اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، قال صل الله عليه واله وسلم: من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يُمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقناً بها قبل أن يُصبح فهو من أهل الجنة.

- الأمان الرابع ضد المصائب الفُجائية: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من قال حين يُمسي:

"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم "، ثلاث مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يُصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي*.

- الأمان الخامس شامل يحفظك ضد كل المخاطر الدينية والدنيوية عامة:

"اللهم يامن لا تضيع ودائعه، أستودعك نفسي وديني وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين". أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَهَ فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَهِ ، اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَهَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَاَهْلِي وَمَالِي ، اللَّهُمَ اسْتُرْ عَوْرَتِي ، وَامِنْ رَوْعَتِي ، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَاَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي”. «يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ» "الحمد لله الذي تواضع كُل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه". اللهم إنى أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت.. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم،، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم،، وأسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل،، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل،، وأسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد ﷺ،،وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد ﷺ،، وما قضيتَ لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم صلِّ صلاةً كاملةً، وسلّم سلامًا تامًّا على سيدنا محمّد.

هل كان رسول الله يستعيذ من موت الفجأة؟

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- استعاذ من موت الفجأة ووردت عدة أحاديث نبوية تدل على ذلك، مستشهداً بحديث ورد عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ».

وأوضح «الجندي »، أن السبب فى استعاذة النبي من موت الفجأة هو أن الإنسان لا يستطيع عند موت الفجأة أن يتوب من فعل المعاصى والذنوب التى كان يفعلها فى دنياه، أو أن يقضى ما عليه من حقوق فى رقبته للعباد أو لله تعالى، أو الاستزادة من فعل الخيرات والأعمال الصالحة، مشيراً إلى أنه بعض العلماء قد ضعفوا الأحاديث التي تدل على استعاذة النبي من موت الفجأة.

وأضاف أن الأحاديث الواردة فى موت الفجأة وإن كانت غير متواترة أو كانت أحاديث آحاد، ولكن يعمل بها فى فضائل الأعمال كما أجمع على ذلك الكثير من المحدثين والفقهاء لأن هذه الأحاديث تقوي الصلة بين العبد وربه.

وأفاد بأن مادام أن الأعمال التى يفعلها الإنسان تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية فلا بأس من الأخذ بالأحاديث الضعيفة فى هذه الأمور، منوهًا بأن التوبة لا تقبل من الإنسان عند سكرات الموت ووصول الروح إلى الحلقوم وهى ما تسمى بـ«الغرغرة».

واستشهد بقوله تعالى: «وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ»، وبقوله تعالى عند غرق فرعون: «آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِين*فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً».

وأشار إلى أن السبب من عدم قبول توبة الإنسان عند خروج الروح هو أن الشخص عند سكرات موته يرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لذلك يكون قد انتقل من الدنيا إلى الدار الآخرة فلا تقبل توبة أى شخص فى هذا الوقت.

وأكد أن النبى –صلى الله عليه وسلم- استعاذ من موت الفجأة وقد ورد ذلك فى السنة النبوية، مستشهداً بحديث ورد عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: «رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ».