دعاء قدوم شهر رجب .. ردد هذه الكلمات في أول أيامه

دعاء قدوم شهر رجب، يحتفل الكثير من المسلمين ببداية شهر رجب، ويبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن دعاء رؤية قدوم شهر رجب، وورد في السنة النبوية المشرفة العديد من الأدعية والأحاديث في فضل شهر رجب، وفي دعاء قدوم شهر رجب يستحب للمسلم أن يدعوا بما يشاء من أدعية ويقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان.



- أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر ” رواه مسلم اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

-اللّهُمّ زيّنّي فيه بالسّتر والعفاف واستُرني فيه بلباس القُنُوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمنّي فيه من كُلّ ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.

-اللَّهم إني أسألك بجلال وجهك أن تُحقق لي جميع أُمنياتي وترزقني الرّزق الحلال، ولا تُصعّب لي حاجةً ولا تُعظّم علي أمرًا ولا تجعل مُصيبتي في ديني ولا تجعل الدّنيا أكبر همّي.

اللَّهم إني أسألك الصّبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنّصر على الأعداء ومُرافقة الأنبياء

-اللَّهم ارزقني علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل سقم.

-اللَّهم أغننا برزقك الحلال عن الحرام، وبفضلك عمّن سواك.

- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

-لا إلهَ إلَّا أنت سبحانَك إنِّي كنتُ من الظَّالمين،لم يُدع بهذا الدعاء أحد إلا استجاب له الله تعالى؛ فهو دعاء ذي النون، إذ دعا به ربه وهو في بطن الحوت.

-اللهمَّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ، لا إلهَ إلَّا أنتَ ربَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَه، أعوذُ بك من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشيطانِ وشرَكِه، وأنْ أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلمٍ.

اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق إلى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، ربّ لا تحجب دعوتي، ولا تردّ مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكِلني إلى حولي وقوّتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيّرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسرّي وجهري، المالك لنفعي وضرّي، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.

-اللهم يا مَن بابُه مفتوحٌ لداعِيه ، وحجابُه مرفوعٌ لراجِيه ، أسألُك يا كريمُ يا عظيمُ يا رحمنُ يا رَحيم ، أنْ تمُنّ علينا مِن عطائِك بما تقِرُّ به أعينَنا ، ومِن رجائِك بما تطمئِنّ به نفوسُنا ، اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّـدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّـيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِي كُـلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.-

-اللهم اجعلنا ممن أصبح ، وَقد أصلحت قلبه ، وألهمته رشده‏ ، وَيسرت أمره ، وَسترت عيبه ، وَغفرت ذنبه ، ورضيت عنه ، وأرحت باله ، وفرّجت همّه ، وشافيته وعافيته ، إنّك أنت الشافي المعافي ، ياحي ياقيّوم.

- اللهم إنّا نسألك رحمة لوالدينا ، وهداية ورشداً لأبنائنا ، إنك على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير ، يا خير ولي ، وخير نصير .

طاب يومكم بالذكر والشكر والإستغفار ..وصل اللهم وسلم علي نبينا وسيدنا محمد واله وصحبه وسلم.

دعاء أول الشهر الهجري

دعاء أول الشهر الهجري، يستحب للمسلم أن يبدأ الشهر الجديد بالدعاء، ويعد الدعاء هو مخ العبادة وأيسرها، لذا يستحب لكل مسلم أن يبدأ شهره بالدعاء الذي هو أقرب الطاعات لله عز وجل، ونصح الكثير من العلماء بأهمية أن نردد دعاء أول الشهر الهجري أو دعاء رؤية هلال الشهر الهجري الجديد ثم نقول ما نشاء من أذكار قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد - ثلاثا - أمنت بالذي خلقك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا. والحديث ضعف بعض أهل العلم سنده.

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء أول الشهر الهجري اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي

-يا رزّاق ارزقني رزقًا حلالًا تُكفيني به وتُرضيني، اللَّهم زد في مالي وولد اللَّهم إني أسألك بجلال وجهك أن تُحقق لي جميع أُمنياتي وترزقني الرّزق الحلال، ولا تُصعّب لي حاجةً ولا تُعظّم علي أمرًا ولا تجعل مُصيبتي في ديني ولا تجعل الدّنيا أكبر همّي.

- اللَّهم إني أسألك الصّبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنّصر على الأعداء ومُرافقة الأنبياء ..اللَّهم ارزقني علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل سقم. اللَّهم أغننا برزقك الحلال عن الحرام، وبفضلك عمّن سواك.

-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.. اللَّهم إن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قليلًا فكثّره وبارك لي فيه يارب العالمين.

- اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضي عنا وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه ” رواه البخاري.و قال رسول الله صلي الله عليه وسلم

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر ” رواه مسلم اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

دعاء شهر رجب

دعاء شهر رجب، ورد في السنة النبوية المشرفة دعاء رؤية الهلال وهو الذي ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعن دعاء شهر رجب ورد حديث شريف يقول اللهم بلغنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ويستحب للمسلم أن يقوم بأداء ركعتين ويدعوا الله فيهما بما يشاء من قضاء الحوائج وتسهيل الأمور وغيره، وفيما يلي عددا من الأدعية يستحب قولها مع بداية شهر رجب

اللّهُمّ زيّنّي فيه بالسّتر والعفاف واستُرني فيه بلباس القُنُوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمنّي فيه من كُلّ ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين

ما يقوله المسلم عند رؤية الهلال الكل في فلك الله يسبح بحمد ويقدس له قال تعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (الإسراء: 44) فكل ما في الكون يسبح بحمده عز وجل، لكن نبينا الكريم علمنا أدعية يقولها المسلم عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله قال الترمذي: حديث حسن.

-وقد روي أيضًا في مسند الدرامي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى.

- اللهم لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلا أحد، واغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلا الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد .

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان عسيرًا فيسره، وإن كان قليلًا فأكثره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.