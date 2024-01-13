دعاء شهر رجب لأبي المتوفي.. من أفضل الأعمال التي تدخل على قبره

دعاء شهر رجب لأبي المتوفي، يعد الدعاء للميت من أفضل الأعمال التي تدخل على قبره، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء شهر رجب لأبي المتوفي، ويستحب الدعاء للمتوفي في أي وقت لكن الله عز وجل فضل الأوقات على بعض وفضل الأماكن على بعض، والدعاء للمتوفي سواء في شهر رجب أو غيره من الشهور وردت فيه أحاديث كثيرة منها ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: “كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل(أخرجه أبو داود) .



وفي دعاء شهر رجب لأبي المتوفي يقول المسلم اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته..اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.. اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في تركته في الغابرين، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده” .

اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.. اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”.

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

دعاء رجب للميت

دعاء رجب للميت، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء للميت عند الدفن وبعد الدفن، وبدعوة واحدة للميت قد يتجاوز الله عز وجل عن سيئاته، وشهر رجب ليس للاحياء فقط فهو شهر معظم عند الله عز وجل الأعمال فيه أجرها مضاعف يستحب فيه الصيام والقيام والذكر والدعاء، لذا يستحب للمسلم أن يجعل في شهر رجب نصيب للميت من دعائه.

ويستحب أن نقول في دعاء رجب للميت اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا، وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم ويزيد في الكبير: وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر” .

-اللهمّ بشّره بقولك كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.

-اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

-اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

-اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

-اللهم اجعله يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة للعقاب.

- اللهم أجره على فعل الخير والسوء والعفو والمغفرة.

- اللهم اجعل قبره مفتوحا له ليرى ، وافرد قبره من فراش الجنة.

- اللهم اجعل قبره جنينة من جنات الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- اللهم املاه رضاه الكبير ونوره وفراغه ورضاه.

-اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

-اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

- اللهم أنور عن يمينه ، فأرسله سالماً وآمناً في نور من نورك.

-اللهم اجعله مطمئنًا في بطن القبر ، آمنًا وقت الشهادة ، واثقًا في حسن رضائك ، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

-اللهم احفظه تحت الأرض ، وستره يوم القيامة ، ولا تخزه يوم قيامتهم.

-اللهم صبر على البلاء ولم يذعر فاعطه درجة المريض الذي يدفع أجره بغير حساب فأنت من يقول “بل للمريض أجره بدون حساب.

دعاء شهر رجب

دعاء شهر رجب ، ورد الكثير من دعاء الصالحين فى بدايات شهر رجب منها أن يقول المسلم إلهي تعرَّض لك في هذه الليلة المتعرِّضون، وقصدك القاصدون، وأمل فضلك ومعروفك الطالبون؛ ولك في هذه الليلة نفحاتٌ وجوائزُ، وعطايا ومواهبُ، تَمُنّ بها على من تشاءُ من عبادك، وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك، وهأنذا عبدك الفقيرُ إليك، المؤمل فضلك ومعروفك، فإن كنت يا مولايَ تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك، وجُدتَ عليه بعائدَة من عطفك، فصلّ على سيدنا محمد وآله وصحبه، وجُدْ عليَّ بطَولك ومعروفك يا رب العالمين.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم



اللهم بارك لنا في رجب وشعبان و بلغنا رمضان.. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واجب دعواتنا وتقبل توباتنا يا الله.. وفرج كروبنا فإنك تعلم ما في نفوسنا وأنت على كل شيء قدير

-يا مجيب الدعوات، يا واسع الرحمات، اشمل أبي في عفوك ورحمتك بحق أيامك المباركة.

-اللهم يا من ترزقنا عظيم نفحاتك، أسألك في تلك الأيام المباركة أن تجعل أبي في جنات النعيم، يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ أَنِلْنِي مَعْرُوفًا مِنْ مَعْرُوفِكَ تُغْنِنِي بِهِ عَنْ مَعْرُوفِ مَنْ سِوَاكَ ، يَا مَعْرُوفًا بِالْمَعْرُوفِ .

-اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي كُلَّ عَسِيرٍ ، فَإِنَّ تَيْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ اِلَهِي: هَذَا دُعَاءُ النَّادِمِ الْمُعْتَرِفِ بِالْخَطِيئَةِ فَلا تَخْذُلْنِي .

-إِلَهِي: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، فَلا تَطْرُدْنِي . .إِلَهِي: هَذَا نِدَاءُ اللائِذِ بِحِمَاكَ مِنَ

الْفَضِيحَةِ ، فَلا تَفْضَحْنِي . . اللَّهُمَّ أَنْتَ غِيَاثِي فَبِكَ أَغُوثُ ، وَأَنْتَ مَلاذِي فَبِكَ أَلُوذُ ، وَأَنْتَ عِيَاذِي فَبِكَ أَعُوذُ .

-الأَمَلُ بِكَ وَالرَّجَاءُ فِيكَ يَا رَبِّ (ثلاثاً) . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِكَ ، وَكَشْفِ سَتْرِكَ ، وَنِسْيَانِ ذِكْرِكَ ، وَالانْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ .

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ، أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ ، لا أَحُصْي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ، فَتَقَبَّلْ مِنِّي ، وَاسْتَجِبْ لِي بِبَرَكَةٍ.