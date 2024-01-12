سورة الإخلاص 100 مرة في أول ليلة من رجب.. هل تعدل صيام 100 سنة؟

سورة الإخلاص 100 مرة وفضل من قرأ في ليلة من ليالي رجب قل هو الله أحد، سؤال يغفل الكثيرون عنه، مع استقبال أول ليلة من شهر رجب 2024، بغروب شمس اليوم الجمعة، فما هو فضل من قرأ في ليلة من ليالي رجب قل هو الله أحد.

سورة الإخلاص 100 مرة في أول ليلة من رجب

ينتشر بين الناس أحاديث لا صحة لها خاصة مع قدوم شهر رجب منها أن من قرأ في ليلة من ليالي رجب -مائة مرة- قل هو الله أحد في ركعتين؛ فكأنما صام مائة سنة في سبيل الله، ورزقه الله في الجنة مائة قصر، كل قصر في جوار نبي من الأنبياء.

إلا أنه قد ورد العديد من الأحاديث في فضلها، ومما ورد تفسير آيات سورة الإخلاص على النحو الآتي: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عندما سأل المشركين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسب الله -عزّ وجل- ومن الذي خلقه، أنزل الله -عز وجل- هذه السورة، ومعنى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): قُل يا محمد قولاً جازماً مؤكّداً، أنّ الله -عز وجل- واحدٌ أحدٌ منفردٌ بصفات الكمال والجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العُليا.

(اللَّهُ الصَّمَدُ): أي الذي يصمدُ إليه الخلائق في احتياجاتهم ومسائلهم، والصمد اسم من أسماء الله تعالى الذي يبين افتقار المخلوقات إليه، أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يفتقرُ إليه الخلق ولا يفتقر هو إلى أي أحد، وليس لمخلوقاته غنىً عنه وهو الغنيُّ عن العالمين.

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): أي لم يكن له ولدٌ فبذلك لم يكن والداً، ولم يولد أيضاً فبذلك لم يكن ولداً، وهما صفتا نقصٍ، ولا يليق بمقام ربِّ العباد -عز وجل- أن يتّصفَ بهذه الصفات التي تُنقِصُ منه.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ): أي أن الله -سبحانه وتعالى- لا يكافئه أحد بالمكانة؛ فلا شبيه له ولا مثيل، ولا نِدّ له ولا نظير، حيث إنَّ التوحيد أهم مبدأ دعا إليه الإسلام.

فضل قراءة الإخلاص

ورد عن فضل قراءة الإخلاص، أن لسورة قل هو الله أحد فضائل عدة رغم أنها من قصار السور القرآنية ، حيث إنها أربع آيات فقط ، ومن فضل قراءة الإخلاص :

1- قراءة سورة الإخلاص تغفر لقارئها.

2 - عن عائشة رضى الله عنها قالت أن النبي بعث رجلا على سرية و كان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب سورة ( الإخلاص) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي فقال : (سلوه لأى شئ يصنع ذلك ؟ , فسألوه , فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرا بها , فقال النبي : أخبروه أن الله يحبه).

3 - عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا سمع رجلا يقرأ سورة (الاخلاص) يرددها فلما أصبح جاء الى رسول الله فذكر ذلك له , فقال رسول الله : و الذى نفسى بيده انها تعدل ثلث القران .

4 - عن أبى الدرداء (رضى الله عنه) عن النبي أنه قال : (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ , قالوا: و كيف يقرأ ثلث القران ؟ , قال : سورة ( الاخلاص ) تعدل ثلث القرآن).

5 - قال رسول الله : (من قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين حين يمسي وحين يصبح ثلاث مرات تكفيه من كل شئ) .

6 - قال رسول الله : (من قرأ سورة الإخلاص حين يدخل منزله نفث الفقر عن أهل ذلك المنزل و الجيران) .

7 - قال رسول الله : ( من قرأ سورة الإخلاص 100 مرة غفر الله له خطيئة (50 عامًا) ما اجتنب خصالا أربعا : الدماء , و الاموال , و الفروج , و الاشربة )) .

8 - قال رسول الله : ( من قرأ سورة الإخلاص 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى) .

9 - نزل جبريل عليه السلام بتبوك فقال : ((يا رسول الله أن معاوية المزنى ( رضى الله عنه ) مات فى المدينة اتحب ان أطوى لك الارض فتصلى علية ؟ , قال : نعم , فضرب بجناحه على الارض فرفع له سريره وصلى عليه, و خلفه صفان من الملائكة كا صف سبعون ألف ملك ثم رجع , فقال: وبم أدرك هذا ؟, قال : بحبه (قل هو الله أحد) و قراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال ) .

10 - قال رسول الله : (( من قرأ سورة الإخلاص فى مرضه الذى يموت فيه لم يفتن فى قبره و أمن من ضغط القبر و حملته الملائكة بأكفها حتى تجيزه من الصراط الى الجنة )) .

11 - عن رسول الله : ( من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا فى الجنة ( بنى الله له قصرا فى الجنة) ومن قرأها (20 مرة) بنى له قصران و من قرأها 30 مرة بني له ثلاث) , فقال عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه) : (والله يا رسول الله اذا لتكثرن قصورنا , فقال رسول الله : رحمة الله أوسع من ذلك) .

12 - دخل الرسول المسجد فاذا رجل يصلى و يدعو و يقول : ( اللهم انى اسالك بأنى أشهد أنك أنت الله لا اله الا أنت الاحد الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد ) , قال : (والذي نفسى بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذى اذا سئل أعطى وإذا دعى به أجاب) .

13 - جاء رجل إلى النبي فشكا الية الفقر و ضيق المعيشة فقال له رسول الله : (( اذا دخلت منزلك فسلم ان كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد ثم سلم على و اقرأ سورة ( الاخلاص ) مرة واحدة )) ففعل الرجل فأدر الله علية الرزق حتى أفاض على جيرانه و قرابته .

14 - قال رسول الله : (من قرأ كل يوم سورة الإخلاص 200 مرة محا الله عنه ذنوب ( 50 سنة ) الا أن يكون عليه دين و كتب الله له ( 1500 حسنة) .

15 - من قرأ سورة ( الاخلاص ) ( 50 مرة ) غفر الله له ذنوب ( 50 سنة ) .