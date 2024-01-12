عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سورة الإخلاص 100 مرة في أول ليلة من رجب.. هل تعدل صيام 100 سنة؟

سورة الإخلاص 100
سورة الإخلاص 100 مرة في أول ليلة من رجب

سورة الإخلاص 100 مرة وفضل من قرأ في ليلة من ليالي رجب قل هو الله أحد، سؤال يغفل الكثيرون عنه، مع استقبال أول ليلة من شهر رجب 2024، بغروب شمس اليوم الجمعة، فما هو فضل من قرأ في ليلة من ليالي رجب قل هو الله أحد.

سورة الإخلاص 100 مرة في أول ليلة من رجب

ينتشر بين الناس أحاديث لا صحة لها خاصة مع قدوم شهر رجب منها أن من قرأ في ليلة من ليالي رجب -مائة مرة- قل هو الله أحد في ركعتين؛ فكأنما صام مائة سنة في سبيل الله، ورزقه الله في الجنة مائة قصر، كل قصر في جوار نبي من الأنبياء.

إلا أنه قد ورد العديد من الأحاديث في فضلها، ومما ورد تفسير آيات سورة الإخلاص على النحو الآتي: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عندما سأل المشركين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسب الله -عزّ وجل- ومن الذي خلقه، أنزل الله -عز وجل- هذه السورة، ومعنى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ):  قُل يا محمد قولاً جازماً مؤكّداً، أنّ الله -عز وجل- واحدٌ أحدٌ منفردٌ بصفات الكمال والجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العُليا.

(اللَّهُ الصَّمَدُ): أي الذي يصمدُ إليه الخلائق في احتياجاتهم ومسائلهم، والصمد اسم من أسماء الله تعالى الذي يبين افتقار المخلوقات إليه، أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يفتقرُ إليه الخلق ولا يفتقر هو إلى أي أحد، وليس لمخلوقاته غنىً عنه وهو الغنيُّ عن العالمين.

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): أي لم يكن له ولدٌ فبذلك لم يكن والداً، ولم يولد أيضاً فبذلك لم يكن ولداً، وهما صفتا نقصٍ، ولا يليق بمقام ربِّ العباد -عز وجل- أن يتّصفَ بهذه الصفات التي تُنقِصُ منه.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ): أي أن الله -سبحانه وتعالى- لا يكافئه أحد بالمكانة؛ فلا شبيه له ولا مثيل، ولا نِدّ له ولا نظير، حيث إنَّ التوحيد أهم مبدأ دعا إليه الإسلام.

ماذا يحصل عند قراءة سورة الإخلاص ليلا؟.. سنة مهجورة للشفاء وبناء قصر في الجنة

النشرة الدينية | داعية توضح فضل سورة الإخلاص والكافرون .. حكم جعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء

فضل قراءة الإخلاص

ورد عن فضل قراءة الإخلاص، أن لسورة قل هو الله أحد فضائل عدة رغم أنها من قصار السور القرآنية ، حيث إنها أربع آيات فقط ، ومن فضل قراءة الإخلاص :

1- قراءة سورة الإخلاص تغفر لقارئها.

2 - عن عائشة رضى الله عنها قالت أن النبي بعث رجلا على سرية و كان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب سورة ( الإخلاص) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي فقال : (سلوه لأى شئ يصنع ذلك ؟ , فسألوه , فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرا بها , فقال النبي : أخبروه أن الله يحبه).

3 - عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا سمع رجلا يقرأ سورة (الاخلاص) يرددها فلما أصبح جاء الى رسول الله فذكر ذلك له , فقال رسول الله : و الذى نفسى بيده انها تعدل ثلث القران .

4 - عن أبى الدرداء (رضى الله عنه) عن النبي أنه قال : (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ , قالوا: و كيف يقرأ ثلث القران ؟ , قال : سورة ( الاخلاص ) تعدل ثلث القرآن).

5 - قال رسول الله : (من قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين حين يمسي وحين يصبح ثلاث مرات تكفيه من كل شئ) .

6 - قال رسول الله : (من قرأ سورة الإخلاص حين يدخل منزله نفث الفقر عن أهل ذلك المنزل و الجيران) .

7 - قال رسول الله : ( من قرأ سورة الإخلاص 100 مرة غفر الله له خطيئة (50 عامًا) ما اجتنب خصالا أربعا : الدماء , و الاموال , و الفروج , و الاشربة )) .

8 - قال رسول الله : ( من قرأ سورة الإخلاص 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى) .

9 - نزل جبريل عليه السلام بتبوك فقال : ((يا رسول الله أن معاوية المزنى ( رضى الله عنه ) مات فى المدينة اتحب ان أطوى لك الارض فتصلى علية ؟ , قال : نعم , فضرب بجناحه على الارض فرفع له سريره وصلى عليه, و خلفه صفان من الملائكة كا صف سبعون ألف ملك ثم رجع , فقال: وبم أدرك هذا ؟, قال : بحبه (قل هو الله أحد) و قراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال ) .

10 - قال رسول الله : (( من قرأ سورة الإخلاص فى مرضه الذى يموت فيه لم يفتن فى قبره و أمن من ضغط القبر و حملته الملائكة بأكفها حتى تجيزه من الصراط الى الجنة )) .

11 - عن رسول الله : ( من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا فى الجنة ( بنى الله له قصرا فى الجنة) ومن قرأها (20 مرة) بنى له قصران و من قرأها 30 مرة بني له ثلاث) , فقال عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه) : (والله يا رسول الله اذا لتكثرن قصورنا , فقال رسول الله : رحمة الله أوسع من ذلك) .

12 - دخل الرسول المسجد فاذا رجل يصلى و يدعو و يقول : ( اللهم انى اسالك بأنى أشهد أنك أنت الله لا اله الا أنت الاحد الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد ) , قال : (والذي نفسى بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذى اذا سئل أعطى وإذا دعى به أجاب) .

13 - جاء رجل إلى النبي فشكا الية الفقر و ضيق المعيشة فقال له رسول الله : (( اذا دخلت منزلك فسلم ان كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد ثم سلم على و اقرأ سورة ( الاخلاص ) مرة واحدة )) ففعل الرجل فأدر الله علية الرزق حتى أفاض على جيرانه و قرابته .

14 - قال رسول الله : (من قرأ كل يوم سورة الإخلاص 200 مرة محا الله عنه ذنوب ( 50 سنة ) الا أن يكون عليه دين و كتب الله له ( 1500 حسنة) .

15 - من قرأ سورة ( الاخلاص ) ( 50 مرة ) غفر الله له ذنوب ( 50 سنة ) .

سورة الإخلاص 100 مرة أول ليلة من رجب سورة الإخلاص 100 مرة في أول ليلة من رجب من قرأ في ليلة من ليالي رجب قل هو الله أحد ما يحدث عند قراءة سورة الاخلاص 100 مرة من قرأ قل هو الله أحد مائة ألف مرة من قراءة سورة الاخلاص 1000 مرة يوم عرفة من قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين من قرأ كل يوم سورة الإخلاص 200 مرة تفسر آيات سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد تفسير آيات سورة الإخلاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

موضوعات متعلقة

اللهم بلغنا رمضان.. أفضل دعاء لاستقبال شهر رجب 2024 من السُّنة

الإفتاء تستطلع هلاله اليوم| هل ذكر شهر رجب في القرآن.. وما فضائله؟

دعاء آخر جمادى الآخرة لقضاء الحاجة.. أدركها بـ 13 كلمة

رحيل القارئ الإذاعي الشيخ إبراهيم عبد الغني .. سيرته وموعد تشييع الجثمان

النشرة الدينية|5 ليال لا ترد فيهن دعوة..وهذا موعد أول ليلة من رجب 2024

قبل محاكمة إسرائيل دوليا.. الأزهر يوجه رسالة لـ قضاة محكمة العدل الدولية

فتاوى تشغل الأذهان | حكم استخدام الليزر في العمليات الجراحية ولبس البنطلون للنساء؟.. وهل يجوز تقاضي الأجر عن قراءة القرآن؟

شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.. الإفتاء: لا علاقة لذلك بالربا

ترشيحاتنا

علام: «محامين الأقصر» ستكون تجرية لدخول جميع النقابات في منظومة التأمين الصحي الشامل

نهضة غير مسبوقة.. القصير: طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن

الرعاية الصحية تطلق منظومة لوحات مؤشرات الأداء المحدثة لحظيا

نريد حلا.. فرنسا تدين هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر

مطالبات بالسجن والغرامة.. يهود فرنسا يدافعون عن رئيس الوزراء المثلي الجديد

بيان أمريكي بريطاني عاجل بشأن الضربات في اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ