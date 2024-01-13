دعاء شهر رجب للميت.. وسر المكانة العظيمة لهذا الشهر الفضيل

دعاء شهر رجب للميت، يعد شهر رجب من الأشهر الحرم التي لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل، والأجر فيها مضاعف، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء شهر رجب للميت حيث يرتبط عند الكثير من المصريين بدايات شهر رجب بزيارة القبور، ووردت الأشهر الحرم في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [سورة التوبة:36].

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء شهر رجب للميت اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.



اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته. اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.



اللهم إن عبدك قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.



اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.



-اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.. اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.



-اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم

اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين. اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.



-اللهم املاه رضاه الكبير ونوره وفراغه ورضاه.

-اللهم انقله من بيت الدود وضيق الأعباء إلى جنات الخلود.

-اللهم اسكنه في الجنائن الفسيحة ، واغفر له يا أرحم الراحمين ، وارحمه يا أرحم ، وتجاوز ما تعلم ، أيها العليم.

-اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

- اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

-اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا.. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

- اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.



دعاء للميت في شهر رجب

دعاء للميت في شهر رجب، ينقطع المسلم بوفاته عن الحياة، لكن هناك أعمال تدخل عليه في قبره عليه الحرص عليها قبل ان يلقي ربه منها ولد صالح يدعوا له ، علم ينتفع به أو صدقة جارية، ويرفع الله درجته بهذه الأمور في قبره وهي من أكثر الأمور التي ترفع درجات المسلم في الجنة، وكثرة الدعاء للميت في شهر رجب من الأمور الطيبة التي يستحب لكل مسلم الحرص عليها فبالدعاء ينير قبره ، ويخفف الله عز وجل عنه العذاب.



ويستحب أن يقول المسلم في دعاء للميت في شهر رجب اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض. اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: "ولمن خاف مقام ربّه جنّتان

-اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

- اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

-اللهم اجعله مطمئنًا في بطن القبر ، آمنًا وقت الشهادة ، واثقًا في حسن رضائك ، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

-اللهم احفظه تحت الأرض ، وستره يوم القيامة ، ولا تخزه يوم قيامتهم.

-اللهم إنا لا نحمده عليك ، بل نعتقد أنه آمن وعمل الصالحات ، فاجعل له حديقتان به جنتان ، مع صدق قولك: “ومن يخاف الوقوف في المنصب لربه جناتان

-اللهم صبر على البلاء ولم يذعر فاعطه درجة المريض الذي يدفع أجره بغير حساب فأنت من يقول “بل للمريض أجره بدون حساب. .

-اللهم أجره على فعل الخير والسوء والعفو والمغفرة.

-اللهم اجعل قبره مفتوحا له ليرى ، وافرد قبره من فراش الجنة.

-اللهم اجعل قبره جنينة من جنات الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

-اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

- اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

دعاء للميت

دعاء للميت ورد فيه الكثير في الشرع الشريف وفي السنة النبوية بصيغ مختلفة، منها اللهم اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

- اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

-اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

-اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته. اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً.

-اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام. اللهمّ إنّه كان صائماً لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان. اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.

-اللهمّ ارزقه بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ اّية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً، وبكل جُزءٍ جزاءً.

-اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً. اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.