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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يشن 2233 جولة ميدانية لردع المخالفين منذ توليه منصبه| تفاصيل

صدى البلد

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية ، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية المحافظة وهو يهتم بالجولات والزيارات الميدانية ليتابع بنفسه كافة المشروعات التنموية والخدمية التي تقام على أرض المحافظة ، مشيرة الى  قيام محافظ الشرقية بعدد (2233) جولة ميدانية صباحية ومسائية منذ توليه مسئولية محافظة الشرقية ، تفقد خلالها المستشفيات والوحدات الصحية  للإطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى، موجهاً بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة للمرور على المدارس قبل بداية العام الدراسى للوقوف على جاهزيتها لإستقبال الطلاب فضلاً عن متابعة سير العملية التعليمية طوال العام الدراسى.

وأضافت المتحدثة الرسمية أنه في عام 2023 م قام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بـ (328) جولة ميدانية صباحية ومسائية حيث المتابعة المستمرة لجميع الخطوات التى تتم بشأن تنفيذ مبادرة حياة كريمة، لتطوير 41 قرية بمركز الحسينية للوقوف على الموقف التنفيذي  لمشروعات حياة كريمة بقطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – الإسعاف – الري – الإتصالات – الكهرباء – التضامن الاجتماعي – الثقافة – الطب البيطرى – الإسكان – الطرق والكبارى ).

كما تابع محافظ الشرقية خلال جولاته الميدانية أعمال الرصف والتطوير الجارية وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة بالإضافة لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والإسكان والكبارى والأنفاق وتطوير عواصم المدن والمشروعات الاستثمارية وتوصيل الغاز الطبيعى وفتح محاور مرورية جديدة ووحدات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة ومكاتب التأمينات الاجتماعية في نطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية.

 

وخلال جولاته المفاجئة تابع محافظ الشرقية حالة النظافة والإشغالات، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف  أعمال النظافة والتجميل، ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بمختلف الشوارع والميادين  أولًا بأول وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، كما تابع إلتزام المحالات التجارية بمواعيد الغلق المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات ، كما حرص محافظ الشرقية على شن الحملات المفاجئة على الأسواق لرفع الإشغالات والتعديات وإعادة الشكل الحضارى للمدن والمراكز .

 

هذا وقد قام محافظ الشرقية بتفقد المصانع والمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والصالحية الجديدة والمنطقة الصناعية ببلبيس وبساتين الإسماعيلية ،للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمصانع ، مشدداً على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات أثناء ازمة فيروس كورونا.

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وتحقيقاً لمبدأ إثابة المجتهد ومجازاة المقصر أشارت المتحدثة الرسمية أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قام خلال جولاته المفاجئة بنطاق المحافظة بإثابة وصرف مكافأة مالية لعدد (50) من العاملين بالوحدات  المحلية والمدارس لتقديمهم خدمات متميزة  للمواطنين والطلاب والتزامهم بتوقيتات العمل  الرسمية ، وكذلك الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية لإنتظام سير العمل وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة، وحسن إستقبال المرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين على المستشفيات بالإضافة لأدائهم المتميز ومجهوداتهم المتواصلة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، كما قام محافظ الشرقية خلال جولاتة المفاجئة بإنهاء تكليف عدد (191) موظف من شاغلى الوظائف القيادية والإشرافية بالمراكز والمدن والأحياء (رئيس مركز – نائب رئيس مركز – سكرتير مركز – رئيس وحدة محلية – سكرتير وحدة محلية ) ، فضلاً عن توقيع الجزاء على عدد (2888) موظف من  العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية والصحية المختلفة لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين وذلك خلال الجولات المُفاجئه على المنشآت الخدمية و الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد شدد محافظ الشرقية على رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم  واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها ، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول ، مؤكدًا أن المسئول الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها ، وأن العمل المكتبى أول طريق الفشل.

الأدوية والأمصال التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزيارات الميدانية الشرب والصرف الصحى الشرب والصرف المشروعات التنموية والخدمية رفع المخلفات والقمامة متابعة سير العملية التعليمية مجلس الوزراء

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