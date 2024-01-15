نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكليتي الحاسبات والمعلومات والطفولة المبكرة

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق أعمال الامتحانات بكليتي الحاسبات والمعلومات والتربية للطفولة المبكرة ، وذلك في إطار جولاته للإطمئنان على سير الإمتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي٢٠٢٣-٢٠٢٤ وذلك فى إطار الجولات التفقدية للإطمئنان على انتظام لجان الامتحانات بالكليتين ومتابعة تطبيق الإجراءات الكاملة للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات، مشيداً بتجهيزات الكليتين واستعداداتها للامتحانات.

كان في استقباله الدكتورة أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، والدكتور شحته حسني عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ، والدكتور خالد حسني وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب ،والدكتورة أميرة قطب وكيل كلية الطفولة لشؤون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور عاطف حسين على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.