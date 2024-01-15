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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صادر له قرار ترميم.. قرار عاجل بشأن عقار العطارين وسط الإسكندرية

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين بوسط مدينة الإسكندرية، اليوم الاثنين، انهيار اجزاء من عقار، دون وقوع أي إصابات أو ضحايا في الأرواح أو خسائر في العقارات المجاورة.

بدأت الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة العطارين يفيد بانهيار اجزاء من عقار بناء قديم بمنطقة العطارين، وعلى الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية والأمنية والاسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار بناء قديم، مكون من 4 طوابق وانهارت أجزاء منه وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

كما تبين ان العقار صادر له قرار ترميم وهناك إخطار بإخلائه من السكان.

وتم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية العطارين المعاينة الأولية امن الاسكندرية حواجز حديدية

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