أول رد من ألمانيا على أنباء الاستعداد لحرب الناتو وروسيا

امتنع الجيش الألماني عن التعليق بشكل مباشر على التقرير الأخير لصحيفة “بيلد” المحلية، بشأن استعدادات حلف شمال الأطلسي "الناتو" المزعومة لحرب فعلية مع روسيا، مع التأكيد على أن ألمانيا تأخذ التهديد الروسي على محمل الجد.

وتطرق ميتكو مولر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إلى هذه القضية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال مولر إنه "في الأساس، لا أستطيع تأكيد أو نفي هذا التقرير الإعلامي"، مشيرا إلى أن الجيش الألماني على علم بالتهديدات الأمنية والسياسية الحالية، والتي تشمل أيضًا تهديدًا قادمًا من روسيا، وتنعكس نتائج تحليل الحالة في عمليات التخطيط والتدريب ذات الصلة، وكذلك في قرار نشر وحدة عسكرية دائمة في ليتوانيا.

وأضاف المتحدث بإسم وزارة الدفاع الألمانية أنه "لم نكن لننشر اللواء هناك في السنوات المقبلة لو لم تكن التهديدات حقيقية".

وأكد أن القيادة العسكرية الألمانية تأخذ التهديد على محمل الجد، ولذلك تجري تدريبات مختلفة لزيادة الاستعداد القتالي للجيش الألماني وأشار المتحدث إلى أن الردع يظل السياسة الرئيسية، بما في ذلك داخل الناتو.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة بيلد مقتطفات من وثيقة من المفترض أنها سرية أعدتها وزارة الدفاع الألمانية، والتي تحتوي على افتراض أن التصعيد بين الناتو وروسيا قد يتكشف في وقت مبكر من فبراير 2024، وفي عام 2025 قد يصل الكتلة إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

ومن المحتمل وجود قوات روسية في منطقة دول البلطيق وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة بيلد أن السيناريو جزء من أسطورة ضمن مناورات الناتو المقرر إجراؤها في دول البلطيق في وقت لاحق من هذا العام.