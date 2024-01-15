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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منعوا امتدادها..النيران تلتهم محتويات شقة الهرم

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب فى عقار بمنطقة الهرم، والتهمت النيران محتويات شقة، دون خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق شقة داخل عقار في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ. 

وفرضت قوات الأمن والحماية المدنية، كردونًا أمنيًّا بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الحريق وبيان أسبابه.

وكشف الفحص الأولي أن النيران التهمت محتويات شقة ومنع خطر الامتداد إلى باقي أجزاء العقار. 

حريق الهرم

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