جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارة على حزب الله بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه نفذ غارة على خلية تابعة لحزب الله أطلقت صاروخا مضادا للدبابات من لبنان على بلدة المالكية الشمالية.

وأوضح جيش الاحتلال أن الغارة الإسرائيلية نُفذت خلال ساعة من الهجوم، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم إطلاق قذائف على مناطق متات ومرغليوت وأداميت وزرعيت، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن بعض الهجمات.

وارتفعت وتيرة الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله المتمركز في جنوب لبنان، بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري وستة قيادات آخرين، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.