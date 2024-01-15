مستشار بوتين السابق: روسيا ترغب في السلام.. ولكن أوكرانيا محتلة من الولايات المتحدة

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ترغب كثيرا في الحصول على السلام، مشيرًا إلى أنها ترى أن معادلات السلام التي يضعها الغرب ليست معادلة سلام ولكن معادلة لإخضاع بوتين وروسيا.

وأضاف "ماركوف"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية إيمان الحويزي: "البروباجاندا الخاصة بالسلام الذي يحاولون أن يقومون بعمله أكاذيب، وحين يتعلق الأمر برئيس أوكرانيا، فهو ليس رئيسا مستقلا، وأوكرانيا لا تعد دولة مستقلة، لكنها هي مستعمرة من مستعمرات الولايات المتحدة".

وتابع، أن أوكرانيا ذراع عسكري للولايات المتحدة، فهي مثل حزب الله ومجموعة الحوثيين بالنسبة إلى إيران، وكما أن الحوثيين وكلاء لإيران فإن أوكرانيا تعد وكيلا للولايات المتحدة.

وأكد، أن الأطراف الحقيقية للحرب الروسية الأوكرانية هما الولايات المتحدة وروسيا، مشددًا على أنه من الصعب إتمام السلام دون تراجع أمريكا، وبخاصة أن طلبات روسيا ليست صعبة، فهي ترغب في أن تحل الديموقراطية، ويجب أن يكون للمواطنين الأوكرانيين ذوي الأصول الروسية حقوقهم السياسية، كما أن أوكرانيا محتلة من أمريكا وتستخدم من قبلها لمعاداة روسيا.