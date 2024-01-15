عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مساء الأربعاء... ضعف المياه عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف المياه بمناطق : "الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية"،وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءاً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق ١٨/ ١ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه إلى أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال الربط على الخط الرئيسي واللحامات الجانبية.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

ترشيحاتنا

كلمة قوية للنائب محمد أبو العينين: الاستثمار والإنتاج والصناعة والتصدير الحل الحقيقي

بيان عاجل من كيم جونج أون بشأن الحرب ضد أمريكا وكوريا الجنوبية

الحرس الثوري الإيراني يتبني استهداف قاعدة حرير الأمريكية في العراق

وزير الرياضة: يجب الوقوف بجانب أولادنا صلاح واللاعبين.. ولا يجب أن يخذلونا»

8 انفجارات وصواريخ بعيدة.. تفاصيل الهجوم على مطار أربيل في العراق

الإسبانية أيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

كابتن البلاك ستارز يتحدى صلاح.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

تعتيم على حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ