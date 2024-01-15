مساء الأربعاء... ضعف المياه عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف المياه بمناطق : "الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية"،وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءاً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق ١٨/ ١ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه إلى أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال الربط على الخط الرئيسي واللحامات الجانبية.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.