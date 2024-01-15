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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تارك الصلاة وما يفعله في الفرائض الفائتة.. دار الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة

ورد سؤال إلى در الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: كنت تاركا للصلاة ولكن حالياً منتظم بها فما حكم الصلوات الفائتة ؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن ترك الصلاة حرام ويعد كبيرة من الكبائر فالصلاة صلة بين العبد وربه ومن ترك الصلاة عليه بالتوبة والإستغفار وقضاء ما فاته من صلوات.

علاج التقطيع في الصلاة

وتلقت دار الإفتاء الرسمية سؤالا يقول صاحبه : "أعاني من التقطيع في الصلاة ، حيث أنتظم احيانا ولكن هناك أوقاتا لا أصلي نهائيا فما الحل؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، على السائل قائلا: "على الإنسان أن يستحضر الوقوف بين يد الله، وأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر وعلى الإنسان ألا يستهين بها".

وأضاف: أنه من أجل أن تحب الصلاة وتحافظ عليها ولا تتركها يجب أن تكون الصلاة لها حال لديك، يجب أن تعيشها، وأنت الآن فقط تقوم بالصلاة كأداء واجب أو إثبات حالة لكن ليس القيام بواجب العبودية، وحينئذ لا تجد حلاوة الإيمان فى قلبك، قالوا لأبي يزيد البسطامي: "مالنا نعبد الله ولا نجد لذة العبادة؟! قال: إنكم عبدتم العبادة ولو عبدتم الله لوجدتم لذة العبادة".

وتابع أمين الفتوى حلك الوحيد هو ان تتوضأ وتنتظر الصلاة قبل موعدها بدقائق وفور سماع الأذان أدي الصلاة في وقتها ، واذا كنت في وسيلة مواصلات اعقد  النية أنك فور النزول سأصلي ، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا شعرت بالكسل والزم الاستغفار والصلاة على النبي دائما.

التقطيع في الصلاة الصلاة على النبي الصلوات الفائتة حكم تارك الصلاة در الافتاء

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