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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تدمير 80% من غزة|الرقب: المواقف المصرية ثابتة لوضع رؤية سياسية لوقف العدوان

أستاذ العلوم السياسية
أستاذ العلوم السياسية أيمن رقب

أوضح الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، ان زيارة الرئيس الفلسطيني أبو مازن  لمصر اليوم جاءت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء الحديث  بإصرار الامريكان على عدم وضع حد لهذه الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني.


وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه خلال الأيام السابقة تحدث الأمريكان عن حوكمة السلطة وبالتالي لابد من أن يكون هناك مواقف لوقف إطلاق النار، وهناك مواقف مصرية ثابتة بوضع رؤية سياسية .

أستشهاد 23 ألف فلسطيني حتى الأن بقطاع غزة

وتابع: المؤتمر الصحفي اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبو مازن  كان واضحا في حديثه عن إفشاء عملية السلام ووضع حد لهذه الحرب التى تدمر في غزة بعد أن دمر حوالى ٨٠% من قطاع غزة بشكل كامل وما بقي لقطاع غزة هو" أطلال "، كما استشهد ٢٣ الف فلسطيني حتي الآن في قطاع غزة، مؤكدا أيضا على أهمية زيارة بلينكن للمنطقة متمنيا أن تفضي إلى وقف إطلاق النار.

أستاذ العلوم السياسية الرئيس الفلسطيني ابو مازن الأمريكان الشعب الفلسطيني غزة وقف إطلاق النار

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