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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصة ماتتعوضش.. لو معاك نوكيا 1100 هتبيعه مستعمل بـ 39 ألف جنيه

نوكيا 1100
نوكيا 1100

لطالما ارتبط الملايين حول العالم بهواتف العلامة الفنلندية العريقة نوكيا في نهاية القرن الماضي، خاصةً في نهاية التسعينات عندما قدمت Nokia طفرة واسعة من خلال هواتفها الأيقونية، ومن بين أشهر هواتفها نوكيا 1100، الذى يمكنه بيعه بأكثر من 39 ألف جنيه مستعمل “أونلاين” على موقع “ايباى” الأمريكي.

يشتهر عن موقع “ايباى” الأمريكي ببيع الهواتف سواء كانت جديدة أو قديمة، إلا أن هناك إعلانات مخصصة للهواتف الشهيرة والأيقونية التي حققت نجاحات كبيرة مثل الأيقونة نوكيا 1100، الذي وصل سعره لحوالي 1192 دولارأ أمريكياً مايعادل 39.800 جنيهاً مصرياً، وفي حالة قمت ببيع 10 هواتف منه على ebay ستكسب حوالي 400 ألف جنيهاً.

فرصة ماتتعوضش.. لو معاك نوكيا 1100 هتبيعه مستعمل بـ 39 ألف جنيه

يشترط أن يكون الهاتف بحالته الأصلية ويعمل بدون مشاكل، كما هو مدون فى معظم الإعلانات التى ظهر فيها الهاتف الأيقوني، صاحب الشعبية الجارفة ولازال يتم استخدامه  حتى اللحظة.

يذكر أن علام نوكيا الفنلندية كانت قد أعلنمت رسمياً عن هاتفها الشهير 1100 فى عام 2003، ولاقي انتشاراً واسعاً، وحقق مبيعات أسطورية حول العالم.

نوكيا Nokia نوكيا 1100 ايباى ebay

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