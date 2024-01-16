عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غموض يحيط بسقوط شاب سوداني من الطابق السادس بالعجوزة

صدى البلد

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب افريقي الجنسية اسفل عقار بمنطقة ارض اللواء لبيان ملابسات الواقعة. 

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفى سوداني الجنسية سقط من الطابق السادس بعقار في شارع الحرمين بارض اللواء وتوفي عقب سقوطه من شدة الارتطام، وجرى التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة أحد المستشفيات.

ويستمع رجال المباحث لشهود العيان والجيران، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة.

 

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية لنقل الجثة الى مشرحة زينهم لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طالبت المباحث بالتحريات حول الواقعة وما اذا كان الشاب تخلص من حياته ام اختل توازنه. 

شاب سوداني سقوط شاب سوداني العجوزه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

أحمد حسن يعلن خبرا صادما لنجم الزمالك

بنتي دفعت التمن.. مخرج شهير يبكى على الهواء بعد انفصاله عن زوجته

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

ثنائي الشباب.. أحمد حسن يعلن عن خبر سار لجماهير الزمالك

قبضك وصل كام؟| زيادة الحد الأدنى للأجور.. وهذا موعد صرف مرتبات يناير .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

منعوا امتدادها..النيران تلتهم محتويات شقة الهرم

المشدد 7 سنوات لمسلح سرق شابين بالإكراه في الوراق

آيس وهيروين.. إحباط محاولة ترويج كمية من المخدرات بالهرم

قبل توزيعه 4 كيلو.. سقوط ديلر الحشيش بالطالبية

ضبط 2 كيلو حشيش بحوزة سائق بالبدرشين

القبض على تاجر أفيون وبانجو بأطفيح

سرقت مليون و150 ألف جنيه.. قرار عاجل ضد عصابة أطفيح

بسبب الهيروين.. السجن المشدد 6 سنوات لعاطل وغرامة مالية 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

حتحوت يكشف كواليس جلسة فيتوريا مع لاعبي المنتخب قبل لقاء غانا

انطلاق حفل توزيع جوائز النسخة 75 من Emmy Awards| بث مباشر

يهود مناصرون للقضية الفلسطينية يقتحمون البرلمان النمساوي

قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم حي المخفية في نابلس

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

متى أول أيام شهر شعبان 2024 ؟.. موعده وأعماله المستجابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن سيلينا جوميز وجيسيكا تشاستين.. إطلالات جريئة للنجمات بحفل Emmy Awards| صور

امرأة تعثر على أخطر أفعى سامة في العالم بدولاب ابنتها بأستراليا

أبرز إطلالات نجوم ونجمات الدراما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards

ناسا تكشف الستار عن أول طائرة أسرع من الصوت منذ 20 عامًا.. تفاصيل

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ