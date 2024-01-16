غموض يحيط بسقوط شاب سوداني من الطابق السادس بالعجوزة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب افريقي الجنسية اسفل عقار بمنطقة ارض اللواء لبيان ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفى سوداني الجنسية سقط من الطابق السادس بعقار في شارع الحرمين بارض اللواء وتوفي عقب سقوطه من شدة الارتطام، وجرى التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة أحد المستشفيات.

ويستمع رجال المباحث لشهود العيان والجيران، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية لنقل الجثة الى مشرحة زينهم لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طالبت المباحث بالتحريات حول الواقعة وما اذا كان الشاب تخلص من حياته ام اختل توازنه.